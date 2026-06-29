Saimbeyli\'nin simgesi \'dalbastı kirazı\'nda hasat bereketli başladı

Adana'nın Saimbeyli ilçesinin simgesi olan 'dalbastı kirazı'nda hasat bereketli başladı. Geçtiğimiz yıl dolu ve don nedeniyle dalında tek bir ürün bile kalmayan kirazda bu yıl yüksek rekolte çiftçinin yüzünü güldürdü.

Kalibresi, aroması ve kendine has lezzetiyle öne çıkan Saimbeyli dalbastı kirazı, yaklaşık 800 rakımda yetişiyor. Bu yıl dalbastı kirazı kilogramı 50 ila 70 TL arasında alıcı bulurken, üreticiler rekoltenin yüksek olmasına rağmen fiyatların beklentilerinin altında kaldığını ifade etti.

"Geçen yıl boş kalan dallar bu yıl kirazla doldu"

Saimbeyli'de 35 dönüm alanda kiraz üretimi yapan Mehmet Ali Dal, geçen yıl yaşanan kaybın ardından bu yıl verimli bir sezon geçirdiklerini söyledi. Dal, "Geçen yıl dolu ve don nedeniyle dalımızda kiraz göremedik. Bu yıl ise yağışların ve mevsim şartlarının uygun gitmesiyle birlikte güzel bir rekolte oluştu. Saimbeyli dalbastı kirazı lezzeti ve aromasıyla yoğun talep görüyor" dedi.

Üretici Fatma Dal ise bahçelerde yeniden hasat heyecanının yaşandığını belirterek, "Geçen yıl dalında bir tane bile kiraz yoktu. Bu yıl ise bahçelerimiz yeniden şenlendi. Kirazımızın kalitesi ve lezzeti bizi mutlu ediyor" diye konuştu.

Belediye Başkanı üreticiyle birlikte hasada katıldı"

Saimbeyli Belediye Başkanı Mahmut Dal da kiraz hasadına katılarak üreticilerle birlikte ürün topladı. Aynı zamanda kendisinin de kiraz üreticisi olduğunu belirten Dal, Saimbeyli kirazının bölge ekonomisi için önemli bir değer olduğunu söyledi. Başkan Dal, "35 dönüm alanda yaklaşık 2 bin kiraz ağacımız var. Geçen yıl bir tanesinin tadına bile bile bakamadık. Bu yıl ise yağışların zamanında olmasıyla rekoltemiz oldukça yüksek. Saimbeyli kirazı ülkemizde tanınan bir lezzet. Topraklarımız demir minerali bakımından zengin ve bu da kirazımıza ayrı bir aroma katıyor" dedi.

"Üretici kaliteden memnun, fiyattan endişeli"

Kiraz fiyatlarına da dikkat çeken Başkan Mahmut Dal, üreticinin hasat maliyenin yüksek olduğuna dikkat çekerek, "Kiraz fiyatları daha önce 100 TL civarındaydı. Şu anda 40 ila 70 TL arasında gidiyor. Büyük marketlerde ise 100-150 TL seviyelerinde fiyatlarla karşılaşıyoruz. Burada birinci sınıf kalitede kiraz üretiyoruz ancak hasat maliyetleri yüksek. Üreticimiz rekolte ve kaliteden memnun ama fiyat konusunda üzgün" dedi.

Saimbeyli dalbastı kirazının bölgenin marka değeri olduğunu vurgulayan Başkan Dal, "Saimbeyli kirazının tadına bakmadan kiraz yedim demeyin. İddia ediyoruz ki bu lezzeti dünyanın hiçbir yerinde yakalayamazsınız" diye konuştu. - ADANA