Saimbeyli\'nin Tarım Ürünleri İçin Coğrafi İşaret Tescili Çalışmaları Başladı

Ekonomi

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde yetişen lezzet ve aromasıyla diğerlerinden ayrılın ceviz, domates, sumak ve üzümü tescillemek için Kozan Ticaret Odası kolları sıvadı.

Saimbeyli Kaymakamı Emre Açar, Kozan Ticaret Odası Başkanı Mustafa Kandemir ile bir araya gelerek bölgenin tarım ürünlerinin lezzetinin tescillenmesi ve ekonomiye kazandırılması için çalışmalara başlattı.

Saimbeyli kötün domatesi başta olmak üzere Çeralan cevizi, Mücennes üzümü ve bölgeye ayrı bir değer katan sumağın coğrafi işaret tescili alınması yolunda hazırlanan eylem planını Kaymakam Açar, Kozan Ticaret Odası Başkanı Mustafa Kandemir'e teslim etti. Açar, "Saimbeyli'de göreve geldiğim günden bu yana ilçenin tarım ve turizm alanında gelişmesi için devletimizin desteği ile birlikte çalışıyoruz. Saimbeyli'nin kirazı, cevizi, sumağı, üzümü ve domatesine tescil almak için bir eylem planı hazırladık. Bunun için bugün bir araya geldik. Saimbeyli domatesinin üretimini artırmak adına 2024-2025 Saimbeyli kötün domates eylem planını yaptık. Bu ürünlerde verim artması ve pazara sunumu için yerel yönetimlerle birlikte ilçemiz ürünlerini markalaştırarak ekonomiye kazandırmak istiyoruz" diye konuştu.

Kozan Ticaret Odası Başkanı Mustafa Kandemir ise, "Bölgede coğrafi işaret aldığımız ürünleri ekonomiyi kazandırmak için oda desteğimizi veriyoruz. Saimbeyli Belediye Başkanımız Mahmut Dal ve Kaymakamımız ile birlikte bölgenin kalkınması için tüm çalışmaları yapacağız" dedi. - ADANA