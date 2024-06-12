Sakarya Büyükşehir, Kurban Bayramı'nda Ücretsiz Ulaşım Hizmeti Sunacak

Ekonomi

Sakarya Büyükşehir, belediye otobüsleriyle Kurban Bayramı'nda 4 gün boyunca ücretsiz ulaşım hizmeti sunacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kurban Bayramı'nda 4 gün boyunca Büyükşehir Belediye otobüslerinin ücretsiz olarak hizmet sunacağını açıkladı. Ulaşımda herhangi bir mağduriyet yaşanmaması adına bayram boyunca hizmetin büyük bir hassasiyetle sürdürüleceğini vurgulayan Büyükşehir, tüm vatandaşların bayramını kutladı.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Büyükşehir olarak vatandaşlarımızın her bayram olduğu gibi bu bayramda yanındayız. Bayram boyunca seferlerimiz ücretsiz olarak yapılacaktır. Vatandaşlarımızın ihtiyaçları doğrultusunda sahada olacak ekip arkadaşlarımız görevlerinin başında olacaklar. Büyükşehir olarak tüm vatandaşlarımıza sağlıklı ve huzurlu bir bayram diliyoruz" denildi. - SAKARYA