Sakarya'da Palamut Sezonu Coşkusu - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Sakarya'da Palamut Sezonu Coşkusu

Sakarya\'da Palamut Sezonu Coşkusu

Sakarya'da balık tezgahlarında palamut 150 TL, kalkan 400 TL ile en çok ilgi gören balıklar.

23.10.2024 17:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'da balıklar tezgahları süslemeye devam ediyor. Balıkçıların tezgahlarında en fazla yer verdiği palamut 150 liradan alıcı bulurken zirveyi 400 lirayla kalkan, 300 lirayla barbun ve çinekop balığı paylaşıyor.

Sakarya'da Eylül ayında vira Bismillah diyen balıkçılar tezgahları doldurmaya başlamıştı. Bu sene çok verim alınan palamut vatandaşlarında sofralarını süslüyor. Balıkçıların tezgahlarında en fazla yer verdiği palamut 150 liradan alıcı bulurken zirveyi 400 lirayla kalkan, 300 lirayla barbun ve çinekop balığı paylaşıyor. Yaklaşık bir hafta sonra sezonunun sona erecek olan palamut, yerini hamsiye bırakacak. Mevsimin omega 3 deposunun vatandaşlar tarafından ilgi gördüğünü belirten balıkçı Ramazan İbiş, "Sezonu 1 Eylül'de açtık. Palamut balığı 2 ay önce tezgahlarda yerini almaya başladı. Bu sene palamudun en bol olduğu senelerden birisini yaşıyoruz. Palamut balığı fazla miktarda satılamaya devam ediyor. Vatandaşlar tarafından da büyük ilgi görüyor. Palamutta üretim bol olduğu için fiyatlar da gayet uygun. 1 kilogram palamut balığının fiyatı 150 TL'den satılıyor. Palamut sezonun sonuna yaklaşıyoruz. 1 hafta sonra palamut sezonu bitmiş olacak. Palamut sezonu bittikten sonra ise hamsi bollaşacak. Ondan sonra diğer çeşitlerde birbirlerini takip edecek. Alanda memnun satanda memnun. Bol ve bereketli bir sezon geçiriyoruz" dedi.

"Genelde palamut tüketmeyi tercih ediyoruz"

Balık fiyatlarından memnun olduğunu belirten ve bu sebeple çok tüketim yaptıklarını aktaran Emre Başaran, "Fiyatlar ilk zamanlarda biraz yüksek olsa da özellikle palamut nezdinde sezon açıldığı için fiyatlar biraz daha uygun. Genelde palamut tüketmeyi tercih ediyoruz. Bizim için balığın taze olması önemli. Balık taze olmadıktan sonra bir anlam ifade etmiyor. Fiyatlar beklentimizi karşıladı. Özellikle fiyatı uygun olduğu için balık tüketmeyi tercih ediyoruz" diye konuştu. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Balıkçılık, Ekonomi, sakarya, Tarım, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Sakarya'da Palamut Sezonu Coşkusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:36 CHP lideri Özel’den TUSAŞ saldırısına ilişkin açıklama Altını çizdiği bir nokta var CHP lideri Özel'den TUSAŞ saldırısına ilişkin açıklama! Altını çizdiği bir nokta var
20:50 TUSAŞ’a hain saldırının ardından acı haberi Bakan Yerlikaya duyurdu: Maalesef şehit sayımız yükseldi TUSAŞ'a hain saldırının ardından acı haberi Bakan Yerlikaya duyurdu: Maalesef şehit sayımız yükseldi
20:21 TUSAŞ çalışanı saldırının ardından kurduğu cümleyle gururlandırdı TUSAŞ çalışanı saldırının ardından kurduğu cümleyle gururlandırdı
19:51 Milli Savunma Bakanı Güler: Bu PKK’lı şerefsizlere hak ettikleri cezayı veriyoruz ama akıllanmıyorlar Milli Savunma Bakanı Güler: Bu PKK'lı şerefsizlere hak ettikleri cezayı veriyoruz ama akıllanmıyorlar
18:16 TUSAŞ’taki hain terör saldırısı sonrasında Erdoğan’dan ilk açıklama geldi TUSAŞ'taki hain terör saldırısı sonrasında Erdoğan'dan ilk açıklama geldi
10:25 MİT ve Emniyet’ten PKKKCK’ya ortak operasyon MİT ve Emniyet'ten PKK/KCK'ya ortak operasyon
10:13 Bahçeli’nin çağrısına tepki gösteren İYİ Parti’de toplantı öncesi tüm sıralara şehit fotoğrafları konuldu Bahçeli'nin çağrısına tepki gösteren İYİ Parti'de toplantı öncesi tüm sıralara şehit fotoğrafları konuldu
10:11 Brezilya’da öldü denilen bebek, cenaze töreninde yaşam belirtisi gösterdi Brezilya'da öldü denilen bebek, cenaze töreninde yaşam belirtisi gösterdi
09:57 Özgür Özel, “Kürtlere bir devlet teklif ediyorum“ sözlerine açıklık getirdi Özgür Özel, "Kürtlere bir devlet teklif ediyorum" sözlerine açıklık getirdi
09:51 Şoför direksiyonda bayıldı yolcular olası bir faciayı önledi Şoför direksiyonda bayıldı yolcular olası bir faciayı önledi
09:50 Otostop çeken gence tır şoföründen ahlaksız teklif Otostop çeken gence tır şoföründen ahlaksız teklif
09:47 Narin Güran cinayetinde anneyi ele veren soru Narin Güran cinayetinde anneyi ele veren soru
09:38 Dünya Bankası’ndan Türkiye’ye dev kaynak Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye dev kaynak
09:30 Uzmanların yeni altın tahmini heyecanlandırdı Uzmanların yeni altın tahmini heyecanlandırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2024 22:10:25. #1.13#
SON DAKİKA: Sakarya'da Palamut Sezonu Coşkusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.