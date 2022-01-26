Üye Girişi
Sakarya'da tarıma katkı sunacak Kantar Göleti su tutmaya başladı - Son Dakika

Sakarya'da tarıma katkı sunacak Kantar Göleti su tutmaya başladı

26.01.2022 09:39
Sakarya'da tarıma katkı sunacak Kantar Göleti su tutmaya başladı

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, Sakarya'nın Söğütlü ilçesinde yapımı tamamlanan Kantar Göleti'nde su tutmaya başlandığını bildirdi.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, Sakarya'nın Söğütlü ilçesinde yapımı tamamlanan Kantar Göleti'nde su tutmaya başlandığını bildirdi.

DSİ'den yapılan açıklamada, su yatırımlarının yaşamsal öneme sahip olmasının yanı sıra tüm üretim süreçlerinin ana girdilerinden olduğu belirtildi.

Ulaştığı her alanda zincirleme bir reaksiyona sebep olan suyun hem sektörel hem de sektörler arası hareketliliği tetiklediği aktarılan açıklamada, suyun tarım ve sanayide oluşturduğu güçlü etkinin, geniş iş sahalarının doğmasına vesile olduğu kaydedildi.

Açıklamada, kurumun inşa ettiği dev barajlarda depoladığı suyu, başta içme, kullanma ve sanayi suyu üretimine yönelik tesisler olmak üzere, hidroelektrik enerji üretimi, tarımsal sulama, atık su arıtımı, taşkın kontrolü gibi çok geniş yelpazede mühendislik yapıları vasıtasıyla milletin hizmetine sunduğu ifade edildi.

DSİ'nin sayısız tesisi tamamlayarak milletin istifadesine sunmaya devam ettiği belirtilen açıklamada, Söğütlü ilçesindeki Kantar Göleti'nde su tutma işleminin başladığı bildirildi.

"690 bin metreküp su biriktirme hacmine sahip"

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, sulaması ve gövde dolgusu tamamlanarak su tutmaya başlayan Kantar Göleti'nde depolanacak suyla 1430 dekar tarım arazisinin sulanacağını kaydetti.

Gölette yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Yıldız, projenin Sakarya'ya hayırlı olması temennisinde bulundu.

Yıldız, temelden 26 metre yüksekliğe sahip göletin, 690 bin metreküp su biriktirme hacmine sahip olduğunu vurgulayarak, "Kantar Göleti ile bölgede yapılacak sulu tarımla hem tarlalardaki verim artacak hem de yörede ürün çeşitliliği sağlanacaktır. Bununla birlikte bölgede istihdama katkı sağlanması ve yapılacak sulu tarımla 2022 birim fiyatlarıyla dekar başına 2 bin 160 lira gelir artışı ve milli ekonomiye yıllık 3 milyon 100 bin lira katkı sağlanması hedeflenmektedir." bilgisini paylaştı.

YORUMLAR
500

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Söğütlü, Sakarya, su, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Sakarya'da tarıma katkı sunacak Kantar Göleti su tutmaya başladı - Son Dakika Ekonomi


Safiye ve Naci'nin kar tatilinde beklenmeyen sürpriz! Masumlar Apartmanı'nın son bölümünde neler oldu? Safiye ve Naci'nin kar tatilinde beklenmeyen sürpriz! Masumlar Apartmanı'nın son bölümünde neler oldu?         
09:28
Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor! İstanbul Havalimanı'nı hiç böyle görmediniz Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor! İstanbul Havalimanı'nı hiç böyle görmediniz         
09:25
16 yaşındaki kıza Muay Thai hocasından iğrenç taciz! Hareket gösterme bahanesiyle sıkıştırıp saldırmış 16 yaşındaki kıza Muay Thai hocasından iğrenç taciz! Hareket gösterme bahanesiyle sıkıştırıp saldırmış         
09:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kurmaylarıyla Sedef Kabaş tweetlerini değerlendirdi: Güzel bir ivme yakaladık Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kurmaylarıyla Sedef Kabaş tweetlerini değerlendirdi: Güzel bir ivme yakaladık         
08:07
"Lanetli" denilen mezarı açan bilim insanları: Bu bebeğin burada olması imkansız "Lanetli" denilen mezarı açan bilim insanları: Bu bebeğin burada olması imkansız         
18:22
Dünyanın gündemine oturdu! Annesi evden kaçan Neymar, katil olmanın eşiğinden döndü Dünyanın gündemine oturdu! Annesi evden kaçan Neymar, katil olmanın eşiğinden döndü         
17:29
Kar cuma günü gidiyor, yerini ise yağmura bırakacak! Kar cuma günü gidiyor, yerini ise yağmura bırakacak!         
16:58
Galatasaraylı Mostafa Mohamed'e sınav soruşturması! Suç ortağı gözaltında Galatasaraylı Mostafa Mohamed'e sınav soruşturması! Suç ortağı gözaltında         
15:30
Dünyaca ünlü star Inna da kar mağduru! Çorlu'da mahsur kaldı Dünyaca ünlü star Inna da kar mağduru! Çorlu'da mahsur kaldı         
15:13
Kanserden yaşamını yitiren sinema ve dizi oyuncusu Ayberk Pekcan son yolculuğuna uğurlandı Kanserden yaşamını yitiren sinema ve dizi oyuncusu Ayberk Pekcan son yolculuğuna uğurlandı         
14:57
Galatasaray'da erken seçim mi var? Fatih Terim de adaylar arasında Galatasaray'da erken seçim mi var? Fatih Terim de adaylar arasında         
14:35
Son Dakika! Vali Yerlikaya, kar yağışının esir aldığı İstanbul için 6 yeni tedbir açıkladı! Son Dakika! Vali Yerlikaya, kar yağışının esir aldığı İstanbul için 6 yeni tedbir açıkladı!         
13:41
Son Dakika: Yarın sabaha kadar İstanbul'dan şehir dışına otobüs seferi yok! Son Dakika: Yarın sabaha kadar İstanbul'dan şehir dışına otobüs seferi yok!         
13:14
İki bakandan ortak açıklama: Bu güzergahları kullanmayın! İki bakandan ortak açıklama: Bu güzergahları kullanmayın!         
13:12
O da kar mağduru! 21 saattir trafikte olan Şafak Sezer: Çok acıktım, kendimi hastaneye atmaya çalışıyorum O da kar mağduru! 21 saattir trafikte olan Şafak Sezer: Çok acıktım, kendimi hastaneye atmaya çalışıyorum         
12:07
Evli ve 2 çocuklu iş insanının şüpheli ölümü! Otelde çıplak halde bulundu Evli ve 2 çocuklu iş insanının şüpheli ölümü! Otelde çıplak halde bulundu         
12:07
Afrika Uluslar Kupası'nda futbol sevgisi can aldı! Kaleye sol bekin geçtiği ve 7 kişinin öldüğü maçta tablo vahim! Kayıplar artabilir Afrika Uluslar Kupası'nda futbol sevgisi can aldı! Kaleye sol bekin geçtiği ve 7 kişinin öldüğü maçta tablo vahim! Kayıplar artabilir         
12:05

Son Dakika Haberleri
09:27 Safiye ve Naci'nin kar tatilinde beklenmeyen sürpriz! Masumlar Apartmanı'nın son bölümünde neler oldu?
09:26 Yalnız yaşayan kadının korkunç sonu! Evinde boğazı kesilmiş halde bulundu
09:25 Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor! İstanbul Havalimanı'nı hiç böyle görmediniz
09:21 Kar devam edecek! Meteoroloji'den 32 kente sarı kod! İstanbul'a buz ve don uyarısı!
09:15 İslam Memiş'ten yatırımcılar için yeni formül: Kahvemizi yudumlar izleriz
09:01 16 yaşındaki kıza Muay Thai hocasından iğrenç taciz! Hareket gösterme bahanesiyle sıkıştırıp saldırmış
08:58 Dağ ve Gök'ün, Balamir'e karşı mücadelesinde yeni gelişme! Destan'da neler oldu?
08:50 Fazıl Say'ın İmamoğlu'na destek mesajında Bahçeli'ye yer vermesi MHP'yi kızdırdı: Sesin başkaca ayıplarını ortaya dökmesin
08:46 Borç 1 trilyon barajını geçti: Ödeyemiyoruz!
05:16 İngiltere'de bir sivil polisin yalanı başına iş açtı! İlişkiye girdiği çevreciye rekor tazminat ödeyecek
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2022 09:46:41. #1.11#
SON DAKİKA: Sakarya'da tarıma katkı sunacak Kantar Göleti su tutmaya başladı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement