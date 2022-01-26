Sakarya'da tarıma katkı sunacak Kantar Göleti su tutmaya başladı

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, Sakarya'nın Söğütlü ilçesinde yapımı tamamlanan Kantar Göleti'nde su tutmaya başlandığını bildirdi.

DSİ'den yapılan açıklamada, su yatırımlarının yaşamsal öneme sahip olmasının yanı sıra tüm üretim süreçlerinin ana girdilerinden olduğu belirtildi.

Ulaştığı her alanda zincirleme bir reaksiyona sebep olan suyun hem sektörel hem de sektörler arası hareketliliği tetiklediği aktarılan açıklamada, suyun tarım ve sanayide oluşturduğu güçlü etkinin, geniş iş sahalarının doğmasına vesile olduğu kaydedildi.

Açıklamada, kurumun inşa ettiği dev barajlarda depoladığı suyu, başta içme, kullanma ve sanayi suyu üretimine yönelik tesisler olmak üzere, hidroelektrik enerji üretimi, tarımsal sulama, atık su arıtımı, taşkın kontrolü gibi çok geniş yelpazede mühendislik yapıları vasıtasıyla milletin hizmetine sunduğu ifade edildi.

DSİ'nin sayısız tesisi tamamlayarak milletin istifadesine sunmaya devam ettiği belirtilen açıklamada, Söğütlü ilçesindeki Kantar Göleti'nde su tutma işleminin başladığı bildirildi.

"690 bin metreküp su biriktirme hacmine sahip"

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, sulaması ve gövde dolgusu tamamlanarak su tutmaya başlayan Kantar Göleti'nde depolanacak suyla 1430 dekar tarım arazisinin sulanacağını kaydetti.

Gölette yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Yıldız, projenin Sakarya'ya hayırlı olması temennisinde bulundu.

Yıldız, temelden 26 metre yüksekliğe sahip göletin, 690 bin metreküp su biriktirme hacmine sahip olduğunu vurgulayarak, "Kantar Göleti ile bölgede yapılacak sulu tarımla hem tarlalardaki verim artacak hem de yörede ürün çeşitliliği sağlanacaktır. Bununla birlikte bölgede istihdama katkı sağlanması ve yapılacak sulu tarımla 2022 birim fiyatlarıyla dekar başına 2 bin 160 lira gelir artışı ve milli ekonomiye yıllık 3 milyon 100 bin lira katkı sağlanması hedeflenmektedir." bilgisini paylaştı.