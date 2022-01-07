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Sakarya'dan Türkiye ekonomisine 5,1 milyar dolar katkı - Son Dakika

Sakarya'dan Türkiye ekonomisine 5,1 milyar dolar katkı

07.01.2022 12:45

Türkiye'nin otomotiv ihracatında önemli yere sahip olan Sakarya'dan geçen yıl 152 ülke ve 9 serbest bölgeye 5 milyar 99 milyon 790 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Türkiye'nin otomotiv ihracatında önemli yere sahip olan Sakarya'dan geçen yıl 152 ülke ve 9 serbest bölgeye 5 milyar 99 milyon 790 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerinden derlediği bilgilere göre, Sakarya, geçen yıl iller bazında ihracat sıralamasında İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir, Gaziantep, Ankara ve Manisa'nın ardından 8'inci sırada yer aldı.

Türkiye'nin ihracatında yüzde 2,46 paya sahip olan Sakarya, başta otomotiv olmak üzere demir ve demir dışı metaller, makine ve aksamları, iklimlendirme sanayi, kimyevi maddeler ve mamulleri, çimento, cam, seramik ve toprak ürünleri, çelik, elektrik ve elektronik sektörleriyle ülke ekonomisine güç kattı.

Geçen yıl 152 ülke ve 9 serbest bölgeye 5 milyar 99 milyon 790 bin dolarlık satış yapan Sakarya, 2020'ye göre ihracatını yüzde 14,34 artırdı.

İlk sırada otomotiv sektörü var

Toyota, TürkTraktör ve Otokar gibi firmaların üretim tesislerine ev sahipliği yapan kentin 2021 yılı ihracatında yüzde 87,7 payla otomotiv sektörü ilk sırada yer aldı.

Sakarya'dan geçen yıl 4 milyar 472 milyon 709 bin dolarlık otomotiv ihracatı gerçekleştirildi. Bu sektörün ihracatı yıllık bazda 11,7 arttı.

Dış satımda ikinci sırayı 117 milyon 143 bin dolarla demir ve demir dışı metaller sektörü aldı. Bunu, 73 milyon 499 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 70 milyon 999 bin dolarla iklimlendirme sanayisi, 57 milyon 340 bin dolarla çelik sektörü izledi.

Kentin ihracatında 56 milyon 260 bin dolarla makine ve aksamları, 53 milyon 371 bin dolarla çimento, cam, seramik ve toprak ürünleri, 39 milyon 290 bin dolarla elektrik elektronik, 31 milyon 870 bin dolarla hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörleri önemli rol oynadı.

Bu sektörler arasında en fazla ihracat artışı yüzde 59 ile çelik ürünlerinde gerçekleşti.

En fazla ihracat Birleşik Krallık'a yapıldı

Sakarya'dan geçen yıl en fazla ihracat yapılan ülke, yıllık bazda yüzde 7,9 azalışa rağmen 539 milyon 149 bin dolarla Birleşik Krallık oldu. Bu ülkeyi 535 milyon 44 bin dolarla Fransa, 459 milyon 184 bin dolarla Almanya, 449 milyon 71 bin dolarla İspanya, 346 milyon 690 bin dolarla ABD takip etti.

Bir önceki yıla göre ihracatın en fazla arttığı ülke ise yüzde 36,4 ile İspanya olarak kayıtlara geçti.

Sakarya'dan en fazla ihracat yapılan 5 ülke ve 2020'ye göre değişim oranları şöyle:

Ülke2020 (Bin Dolar)2021 (Bin Dolar)Değişim (%)

Birleşik Krallık585,230539,149-7,9

Fransa450,771535,04418,7

Almanya343,974459,18433,5

İspanya329,180449,07136,4

ABD261,955346,69032,3

"2022'de de yeni yatırımlar oluşturacağız"

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, üretimde, ticarette ve büyümede mücadele dolu bir yılı geride bıraktıklarını söyledi.

Her zaman daha iyisini yapma amacında olan, üretimi benimsemiş iş dünyasının gelecek yıllarda daha büyük başarılar elde edeceğine inandıklarını belirten Altuğ, Türkiye'nin uluslararası ticaretindeki başarıda, Sakarya iş dünyasının büyük payı olduğunu ifade etti.

Altuğ, neredeyse tüm sektörlerde üreten ve ürettiğini dünyaya satan bir il konumunda bulunduklarını dile getirerek şunları kaydetti:

"Sakarya olarak 2022 yılında da yükseliş trendini sürdürmek adına yeni yatırımlar oluşturmaya devam edeceğiz. Şehrimizin ve ülkemizin tükettiğinden daha fazla üreten bir konuma erişmesi ve iş dünyamızda ihracatla tanışmayan üreticilerimizin dünya pazarına girişini sağlamayı hedefliyoruz."

Sakarya'dan Türkiye ekonomisine 5,1 milyar dolar katkı
Sakarya'dan Türkiye ekonomisine 5,1 milyar dolar katkı
Sakarya'dan Türkiye ekonomisine 5,1 milyar dolar katkı

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Togo Cumhuriyeti, İhracat, Türkiye, Sakarya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Sakarya'dan Türkiye ekonomisine 5,1 milyar dolar katkı - Son Dakika Ekonomi


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