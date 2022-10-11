Sakarya ekonomi haberleri: Sakarya'nın tescilli kestane kabakları Kırklareli'nde çiftçilere tanıtıldı - Son Dakika
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Sakarya ekonomi haberleri: Sakarya'nın tescilli kestane kabakları Kırklareli'nde çiftçilere tanıtıldı

11.10.2022 11:40
Sakarya ekonomi haberleri: Sakarya'nın tescilli kestane kabakları Kırklareli'nde çiftçilere tanıtıldı

Sakarya yerel ekonomi haberine göre Sakarya Mısır Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünce üretilen tescilli kestane kabakları "Arıcan-97" ve "Ballıkız", Kırklareli'nde düzenlenen tarla gününde çiftçilere tanıtıldı.

Sakarya Mısır Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünce üretilen tescilli kestane kabakları "Arıcan-97" ve "Ballıkız", Kırklareli'nde düzenlenen tarla gününde çiftçilere tanıtıldı.

Enstitüden yapılan açıklamaya göre, yerli ve milli tohumların ulaşmadığı çiftçinin kalmaması adına yürütülen çalışmalar kapsamında, Enstitü Müdürlüğünce ilk tescilli yerli kestane kabağı olan "Arıcan-97" ve "Ballıkız", Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne gönderildi.

Müdürlük tarafından 15 Nisan'da iki ayrı lokasyonda ekilen kabakların, üretim sezonu boyunca bölgedeki adaptasyonu takip edildi.

"Arıcan-97" ve "Ballıkız" kabaklarının tanıtımı için 7 Ekim'de Pehlivanköy ilçesi Hıdırca köyünde tarla günü etkinliği düzenlendi.

Üretici Ersin Küçükaydın'a ait parselde gerçekleştirilen etkinlikte, ürünler tanıtıldı, tüm katılımcılara üretim süreciyle ilgili bilgi verildi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Sakarya ekonomi haberleri: Sakarya'nın tescilli kestane kabakları Kırklareli'nde çiftçilere tanıtıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sakarya ekonomi haberleri: Sakarya'nın tescilli kestane kabakları Kırklareli'nde çiftçilere tanıtıldı - Son Dakika
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