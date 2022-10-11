Enstitüden yapılan açıklamaya göre, yerli ve milli tohumların ulaşmadığı çiftçinin kalmaması adına yürütülen çalışmalar kapsamında, Enstitü Müdürlüğünce ilk tescilli yerli kestane kabağı olan "Arıcan-97" ve "Ballıkız", Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Ekonomi › Sakarya ekonomi haberleri: Sakarya'nın tescilli kestane kabakları Kırklareli'nde çiftçilere tanıtıldı - Son Dakika

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