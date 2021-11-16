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Sakarya Gaz Sahası'ndaki deniz altı boru hattı döşeme işini Saipem yapacak - Son Dakika

Sakarya Gaz Sahası'ndaki deniz altı boru hattı döşeme işini Saipem yapacak

16.11.2021 16:30
Sakarya Gaz Sahası'ndaki deniz altı boru hattı döşeme işini Saipem yapacak

Karadeniz'de bulunan Sakarya Gaz Sahası'ndaki gazın karaya taşınmasını sağlayacak deniz altı boru hattı döşeme işini İtalyan petrol sahası hizmetleri şirketi Saipem üstlendi.

Karadeniz'de bulunan Sakarya Gaz Sahası'ndaki gazın karaya taşınmasını sağlayacak deniz altı boru hattı döşeme işini İtalyan petrol sahası hizmetleri şirketi Saipem üstlendi.

Şirketten yapılan yazılı açıklamaya göre, Saipem 600 milyon dolarlık nakliye ve kurulum faaliyetlerini içeren iki yeni denizaşırı sözleşme imzaladı.

İlk sözleşme Chevron Australia tarafından, Avustralya'nın kuzey-batı kıyılarında yaklaşık 200 kilometre açıkta bulunan gaz sahası Jansz-lo Projesi'ni kapsıyor.

İkinci sözleşme ise Karadeniz'de Sakarya Gaz Sahası'nda yapılacak deniz altı boru hattı döşeme işini kapsıyor. Sözleşme kapsamında, hattın 2 bin 200 metre derinliğe taşınması ve kurulması işi Saipem'e ait Castorone gemisi tarafından yapılacak. Sahadaki gazı deniz altından karaya taşıyacak hattın döşenmesine yönelik açık deniz operasyonlarına 2022'nin bahar aylarında başlanacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Saipem Genel Müdürü ve Üst Yöneticisi Francesco Caio, söz konusu sözleşmelerin imzalanmasının şirketin deniz altı kurulumundaki uzmanlığını ortaya koyduğunu belirterek "Enerji geçişinin temel bir unsuru olan gaz sektöründeki bu yeni sözleşmeler, talepteki iyileşmenin somut göstergeleridir." ifadesini kullandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de daha önce yaptığını açıklamada, Karadeniz gazının üç etapta karaya çıkarılacağını aktararak "İlk aşama olan deniz tabanı doğal gaz üretim sistemlerinin tasarımını bitirdik. İlk etapta 10 kuyu için hazırlıklara başladık. 2022 yılında 169 kilometre boruyu deniz dibine sereceğiz." değerlendirmesini yapmıştı.

Türkiye, Batı Karadeniz'deki Sakarya Gaz Sahası'nda 540 milyar metreküp doğal gaz keşfetmişti. Söz konusu gazın 2023'te şebekeye verilmesi hedefleniyor.

Karadeniz, Sakarya, İtalyan, Petrol, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Sakarya Gaz Sahası'ndaki deniz altı boru hattı döşeme işini Saipem yapacak - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Sakarya Gaz Sahası'ndaki deniz altı boru hattı döşeme işini Saipem yapacak - Son Dakika
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