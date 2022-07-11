Sakarya Gaz Sahası Projesi'nde boru hattının derin sulardaki kısmında çalışmaya başlandı

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Sakarya Gaz Sahası Geliştirme Projesi'nde deniz tabanına boru hattı yapım çalışmalarına derin kısımla devam ediyor.

TPAO'dan yapılan açıklamada, Sakarya Gaz Sahası Projesi için deniz tabanında oluşturulacak boru hattının derin sularda kalan kısmının yapım çalışmalarına başlandığı bildirildi. Projenin üç ana temelden oluştuğu belirtilen açıklamada, deniz tabanında oluşturulacak boru hattıyla ilgili şu bilgilere yer verildi:

"Deniz tabanında oluşturulacak boru hattının ilk 5 km'lik kısmı sığ, kalan 165 km'lik kısmı ise daha derin sularda yer alacaktır. Sığ kısmı Castoro 10 isimli gemi ile oluşturulmaya devam eden hattın, derin sularda kalan kısmının yapım çalışmaları ise Castorone isimli gemi ile sürdürülecektir. Bu gemi, gerekli hazırlıkların yapılmasının ardından boru hattının denizde yer alan 5. Km'sinden (KP 5.00) Sakarya Gaz Sahasına kadar uzanacak boruları kaynak yöntemiyle birleştirerek, deniz tabanında önceden belirlenen güzergaha yerleştirecektir."

"Günlük 10 milyon metreküplük doğal gazın 2023'ün ilk çeyreğinde ulusal şebekeye verilmesi beklenmektedir"

TPAO'nun açıklamasına şöyle devam edildi:

"Sakarya Gaz Sahası Geliştirme Projesi için ülkemize gelen ve dünyada çok az sayıda bulunan bu özel gemiler, ilk defa milli bir projede görev almaktadır. Bu büyük projedeki hattı oluşturacak borular, gemi üstünde kaynak yöntemiyle birleştirilecek ve deniz tabanında belirlenen güzergaha yerleştirilecektir. Sakarya Gaz Sahasındaki doğal gazı Gaz Alım ve İşleme Tesisine ulaştıracak boru hattının yapımının sonbahara kadar sürmesi planlanmaktadır. Oluşturulacak boru hattıyla taşınacak günlük 10 milyon metreküplük doğal gazın 2023'ün ilk çeyreğinde ulusal şebekeye verilmesi beklenmektedir." - ANKARA