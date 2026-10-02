Sakarya Hendek\'te yağış kaliteyi artırdı, delik çok, randıman 54-55 bekleniyor

Türkiye'nin en önemli fındık üretim merkezlerinden Sakarya'da hasat mesaisi devam ediyor. Bahçelerinden topladıkları ürünleri harmana indiren üretici, yağışlı geçen havanın randımanı ve kaliteyi olumlu etkilediğini ancak fındıkta delik oranının arttığını belirtti.

Hendek ilçesinin yüksek kesimlerinde fındık üreticileri, bahçelerden topladıkları fındıkları harmana sererek ayıklama ve kurutma işlemlerine başladı. Bu yıl seyreden hava şartlarının fındığın kalitesine olan etkisini değerlendiren üreticiler, yağışların iç doluluğunu ve randımanı yükselttiğini ifade etti. Yağışlı havalar nedeniyle mücadeleye rağmen delikli fındık oranında artış yaşandığını belirten üreticiler, yoğun bir ayıklama mesaisi yürütüyor.

"Randımanı 54-55 gelir ama çok delik var"

Hasat ettikleri fındığın genel durumunu ve randıman beklentisini paylaşan üretici Mehmet Kazın, "Deliklerini ve çürüklerini temizliyoruz. Kalite olarak delikli olanlar harici mükemmel, içleri güzel. Randımanı 54-55 gelir ama çok delik var. Havalar yağışlı gittiği için ilaç atsak da çok delik var. Yağmur yağınca kalitesi daha üstün oluyor. Kurak gidince iyi olmuyor" dedi.

"Bu seneki fındığın kalitesi çok güzel"

Sakarya geneline göre fındık işlemlerinin rakımdan ve yağışlı havalardan geciktiğini ifade eden Hüseyin İrme ise "Bizim bölgemizin rakımları yüksek olduğu için böyle oldu. Hava şartları da bayağı bir etkiledi. Fındık bu sene 3 çeşit. Küçük, normal ve en büyük boy olarak 3 türlü fındık var. Bu seneki fındığın kalitesi çok güzel" diye konuştu.