Sakarya'nın İhracatı 1,3 Milyar Doları Geçti

07.04.2026 11:33
Sakarya, otomotiv ihracatında yılın ilk çeyreğinde yüzde 6,9 artışla 1,3 milyar dolarlık satış yaptı.

Türkiye'nin otomotiv ihracatında başı çeken illerden Sakarya, yılın ilk çeyreğinde geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 6,9'luk artışla 1 milyar 286 milyon 642 bin dolarlık dış satıma imza attı.

AA muhabirinin, Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerinden derlediği bilgiye göre, ocak-mart döneminde ülke ihracatına yüzde 2,31 katkı sağlayan Sakarya, İstanbul, Kocaeli, Bursa, Ankara, İzmir ve Gaziantep'in ardından 7'nci sırada yer aldı.

Yılın ilk 3 ayında 128 ülke ve 7 serbest bölgeye geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 6,9'luk artışla 1 milyar 286 milyon 642 bin dolarlık ihracat yapan Sakarya, sektörel bazda en çok dış satışı yüzde 86,58 ile otomotiv sektöründe gerçekleştirdi.

Toyota, TürkTraktör ve Otokar gibi üretim tesislerine ev sahipliği yapan kent, bu sektörde geçen yıl ocak-mart aylarında 1 milyar 17 milyon 774 bin dolarlık ihracatını bu sene aynı dönemde yüzde 9,5 artırarak 1 milyar 114 milyon 37 bin dolara yükseltti.

Kentten en çok ürün ihracatı yapılan ikinci sektör ise 38 milyon 73 bin dolarla demir ve demir dışı metaller oldu. Bu sektörü, 24 milyon 707 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 17 milyon 970 bin dolarla elektrik ve elektronik, 15 milyon 905 bin dolarla makine ve aksamları, 15 milyon 581 bin dolarla çelik, 14 milyon 783 bin dolarla iklimlendirme sanayisi takip etti.

Ocak-mart döneminde kentten en fazla ihracat 217 milyon 965 dolarla İspanya'ya gerçekleştirildi.

Bu ülkeyi, 216 milyon 136 bin dolarla Fransa, 153 milyon 983 bin dolarla Polonya, 116 milyon 804 bin dolarla Birleşik Krallık, 106 milyon 262 bin dolarla İtalya izledi.

Yılın ilk çeyreğinde Sakarya'dan en fazla ihracat yapılan ilk 10 ülke ve ihracat rakamları şöyle:

Ülke2025 Ocak-Mart (Bin $)2026 Ocak-Mart (Bin $)Fark (Yüzde)
İspanya127.867217.96570,5
Fransa168.055216.13628,6
Polonya142.544153.9838
Birleşik Krallık115.503116.8041,1
İtalya91.821106.26215,7
Almanya84.06144.294-47,3
Romanya30.18444.24946,6
Çekya32.29735.3099,3
Belçika47.38932.000-32,5
Yunanistan27.72426.831-3,2

Kaynak: AA

