Makine sektöründe 2 milyar dolara yakın ihracat yapılması hedeflenen OSB'nin bu ay içerisinde açılması planlanıyor. ???????

Kaynak: AA

Organize Sanayi Bölgesi, Sakarya, Marmara, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika › Ekonomi › Doğu Marmara Makina İmalatçıları İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde çalışmalar sürüyor - Son Dakika

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