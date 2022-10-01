Doğu Marmara Makina İmalatçıları İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde çalışmalar sürüyor - Son Dakika
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Doğu Marmara Makina İmalatçıları İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde çalışmalar sürüyor

01.10.2022 11:42
Doğu Marmara Makina İmalatçıları İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde çalışmalar sürüyor

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde yapımına başlanan Doğu Marmara Makina İmalatçıları İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde (DOMİOSB) çalışmalar devam ediyor.

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde yapımına başlanan Doğu Marmara Makina İmalatçıları İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde (DOMİOSB) çalışmalar devam ediyor.

Güven Mahallesi'nde 2020'de çalışmaları başlayan ve toplam 4 bin dönüm araziye kurulması planlanan sanayi bölgesinde kamulaştırma işlemlerinin yüzde 95'i tamamlandığı öğrenildi.

Altyapı, hafriyat ve duvar yapımına devam edilen sanayi bölgesinde, alanında öncü firmaların yer almasıyla 20 bine yakın istihdam sağlanması bekleniyor.

Makine sektöründe 2 milyar dolara yakın ihracat yapılması hedeflenen OSB'nin bu ay içerisinde açılması planlanıyor. ???????

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Kaynak: AA

Organize Sanayi Bölgesi, Sakarya, Marmara, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Doğu Marmara Makina İmalatçıları İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde çalışmalar sürüyor - Son Dakika

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