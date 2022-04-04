Sakarya Seracılık Mükemmeliyet Merkezi'nde topraksız tarımla domates üretimine başlandı - Son Dakika

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Seracılık Mükemmeliyet Merkezi'nde, topraksız tarım ve jeotermal ısıtma tekniğiyle 1250 ton domatesin üretilmesi hedefleniyor.

Akyazı ilçesindeki merkezde ilk fide dikim çalışmalarına katılan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, projenin ilk etabında 65 bin kök domates fidesinin dikildiğini, yaz mevsiminin başlarında ürünü almaya başlayacaklarını belirtti.

Tarımda kente ivme kazandıran çalışmalar yaptıklarını aktaran Yüce, "Üretim modellerimizi dünyaya örnek çalışmayla daha genişlettik. Seracılık Mükemmeliyet Merkezi ile inşallah jeotermal ısıtmalı üretime başlıyoruz. 25 dönümün tamamında bu model ile üretim yapacağız. Dönümde 50 ton üretim bekliyoruz. Toplamda ise 1250 tona tekabül ediyor. Tesisimizde artık son kontroller yapılıyor. Sakarya'nın potansiyelini dünyaya göstermek istiyoruz." ifadesini kullandı.

Yüce, projenin Türkiye'nin tarım geleceğine katkı sunacağını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu proje, Türkiye'de bir ilk olma özelliği taşıyor. Tarımda doğal kaynaklarımızı en iyi şekilde kullanarak, üreticiyi ve tüketiciyi bir araya getiriyoruz. Bu proje her aşaması, her ayrıntısıyla seracılık alanında büyük örnek teşkil edecek. Şehrimizin ekonomisine, tarımına ve geleceğine katkı sağlayacak projenin rol model olacağına inancımız tam. İnşallah Sakarya tarımda örnek üretim modelleriyle öne çıkan şehir olmaya devam edecek."

Otomasyon sistemi, topraksız tarım yöntemi, jeotermal enerji ve bombus arılarıyla tozlaşma sayesinde merkezde birim alandan elde edilen verimi maksimum seviyeye çıkaracaklarını ifade eden Yüce, "65 bin domates fidesinden 1250 tonluk domates verimi almayı hedefliyoruz. Sözleşmeli tarımsal üretim modelimizle üreticimizin ihtiyacı olan eğitim, ekipman, alan ve pazar gibi tüm gereklilikleri karşılamaya gayret ediyoruz. Böylece üretici kazanıyor, Sakarya'mız kazanıyor." değerlendirmesinde bulundu.