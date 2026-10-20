Salesforce, pazarlama şirketi Braze'i 5,66 milyar dolara satın alacağını duyurdu - Son Dakika
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Salesforce, pazarlama şirketi Braze'i 5,66 milyar dolara satın alacağını duyurdu

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Salesforce, pazarlama şirketi Braze'i 5,66 milyar dolara satın almak üzere kesin anlaşmaya vardığını duyurdu. Braze'in A sınıfı hissedarlarına hisse başına 47,50 dolar nakit ödenecek; işlemin hissedar onayı ve düzenleyici izinlerin ardından 2028 mali yılında tamamlanması bekleniyor.

NEW ABD merkezli bulut tabanlı yazılım şirketi Salesforce, pazarlama şirketi Braze'i 5,66 milyar dolara almak üzere anlaşmaya vardığını duyurdu.

Salesforce'tan yapılan açıklamada, müşteri etkileşimi platformu Braze ile yapılan kesin anlaşmaya ilişkin bilgi verildi.

Braze'in 5,66 milyar dolara satın alınacağı ifade edilen açıklamada, şirketin A sınıfı hissedarlarına hisse başına 47,50 dolar nakit ödeme yapılacağı aktarıldı.

Açıklamada, Braze'in, mobil uygulamalar, internet siteleri, e-posta, SMS ve WhatsApp gibi farklı kanallarda müşteri davranışlarını analiz ettiği ve bu veriler doğrultusunda kişiselleştirilmiş deneyimleri koordine ederek pazarlamacıların daha derin müşteri ilişkileri kurmalarına yardımcı olduğu kaydedildi.

Braze'in yapay zeka özelliklerini içeren BrazeAI'ın ise içerik, teklif, kanal ve iletişim zamanlamasının optimize edilmesine yardımcı olduğuna değinilen açıklamada, bu teknolojilerin Salesforce'un kendi çözümleriyle birleştirilmesinin müşterilerle daha hızlı ve kişiselleştirilmiş etkileşim kurulmasını sağlayacağı belirtildi.

Açıklamada, iki şirketin birleşmesiyle işletmelerin müşteri davranışlarına gerçek zamanlı yanıt vermesinin, mobil uygulama ve diğer kanallarda daha bütünleşik deneyimler sunmasının ve yapay zeka ile kişiselleştirmeyi geliştirmesinin amaçlandığı vurgulandı.

Satın alma işleminin Braze hissedarlarının onayı ve gerekli düzenleyici izinlerin alınması gibi koşullara bağlı olduğuna işaret edilen açıklamada, işlemin Salesforce'un 2028 mali yılında tamamlanmasının beklendiği bildirildi.

Kaynak: AA
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