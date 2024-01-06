Salihli\'de İkinci El Eşya Pazarı Yüzlerce Kişinin Cazibe Merkezi Haline Geldi

Manisa'nın Salihli ilçesinde kurulan ve giyimden oyuncağa, elektronikten mutfak eşyalarına kadar birçok ürünün ikinci elinin alınıp satıldığı ve gelen herkesi geçmişe yolculuk yaptıran 'Bit Pazarı' olarak adlandırılan 'İkinci El Eşya Pazarı' yüzlerce kişinin cazibe merkezi haline geldi.

Modern Çarşamba Pazarı'nda her cumartesi günü kurulan ve vatandaşların ilgi odağı haline gelen İkinci El Eşya Pazarı, 'eskiye rağbet olsa, bitpazarına nur yağardı' sözünün aksine her hafta yüzlerce kişiyi ağırlıyor. Geniş ürün yelpazesi ile başta maddi durumu yeterli olmayan vatandaşlar olmak üzere, antika koleksiyoncularının da uğrak yeri olan pazarda giysiden ayakkabıya, ev aksesuarlarından elektronik eşyalara ve hırdavat malzemelerine kadar çok çeşitli ürünler satılıyor.

Pazar ayrıca geçmiş dönemlerin eşyalarını da barındırması ile birçok kişiyi de zamanda yolculuğa çıkartıyor. - MANİSA