Salihli\'de Üreticilere Külleme Uyarısı

Manisa'nın Salihli ilçesindeki Tarım ve Orman Müdürlüğü, bağlarda çiçeklenme sonrası dönemin hastalıklar açısından kritik bir süreç olduğuna dikkat çekerek üreticileri uyardı. Özellikle külleme hastalığı için bu dönemin en hassas zaman dilimlerinden biri olduğuna vurgu yapıldı.

Yapılan açıklamada, külleme hastalığına karşı etkili ve zamanında mücadele edilmesi gerektiği ifade edilirken, aynı zamanda üreticilerin ölükol hastalığını da ihmal etmemeleri gerektiği belirtildi.

Salihli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, bu hastalıklara karşı yürütülecek mücadelede kullanılacak tarım ilaçlarının mutlaka bağda ruhsatlı ürünler olmasına özen gösterilmesini istedi. Ruhsatsız ya da yanlış ilaç kullanımı hem ürün kalitesine zarar verebiliyor hem de çevreye olumsuz etkiler oluşturabiliyor. Üreticilere çağrıda bulunarak, bağ sağlığını korumak ve verim kayıplarının önüne geçmek için gerekli önlemlerin vakit kaybetmeden alınması gerektiğini hatırlattı. - MANİSA