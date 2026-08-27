Salihli'de Üzüm Hasadı Başladı - Son Dakika
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Salihli'de Üzüm Hasadı Başladı

Salihli\'de Üzüm Hasadı Başladı
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Sultani çekirdeksiz üzüm hasadı Salihli'de başladı, Kaymakam üreticilere destek verdi.

Manisa'nın Salihli ilçesinin bereketli topraklarında yetiştirilen ve dünya çapında ünüyle Türkiye'nin önemli tarım ürünleri arasında yer alan Sultani çekirdeksiz üzümde hasat sezonu başladı. Salihli Kaymakamı Ali Güldoğan da bağlara girerek üreticilerle birlikte üzüm hasadına katıldı.

Manisa ve ilçelerinde büyük bir ekonomik değere sahip olan Sultani çekirdeksiz üzümün hasadı, üreticilerin yoğun mesaisiyle devam ediyor. Ağustos ayının ikinci haftasında başlayan hasat döneminde bağlarda yılın en hareketli günleri yaşanıyor.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat Yasak'ında katıldığı hasat programında Kaymakam Ali Güldoğan, üreticilerle bir araya gelerek salkımlardan üzüm kesti. Üreticilere bereketli ve kazançlı bir sezon temennisinde bulunan Güldoğan, Salihli'nin üzüm üretimindeki önemine dikkat çekti.

Hasat sırasında açıklamalarda bulunan Kaymakam Güldoğan, Sultani çekirdeksiz üzümün hem Salihli hem de Türkiye ekonomisi açısından stratejik bir tarım ürünü olduğunu belirtti.

Güldoğan, Salihli'de yaklaşık 120 bin dekar alanda üzüm üretimi yapıldığını ve elde edilen ürünün yaklaşık yüzde 90'ının ihraç edildiğini ifade etti.

Sultani çekirdeksiz üzümün dünya sofralarında yer aldığını vurgulayan Güldoğan, üreticilerin büyük emek vererek yetiştirdiği ürünün ülke ekonomisine önemli katkı sağladığını söyledi.

Kaymakam Güldoğan, tüm üzüm üreticilerine bol, bereketli ve kazançlı bir hasat sezonu diledi.

Salihli'de üreticilerin yoğun çalışmasıyla devam eden üzüm hasadının, önümüzdeki günlerde de ilçenin ekonomisine önemli katkı sağlaması bekleniyor.

Kaynak: İHA

İhracat, Ekonomi, Türkiye, Salihli, Manisa, Tarım, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Salihli'de Üzüm Hasadı Başladı - Son Dakika

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