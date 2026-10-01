Salihli Ticaret Borsası\'nda 113 oyla seçilen Yetiş Aksoy dördüncü kez başkan oldu

Manisa'nın Salihli ilçesindeki Ticaret Borsası'nın olağan genel kurulunda iki adayın yarıştığı başkanlık seçimini mevcut başkan Yetiş Aksoy kazandı. Aksoy, dördüncü kez başkanlığa seçilerek güven tazeledi.

Salihli, Köprübaşı, Kula ve Selendi ilçelerinden toplam 181 üyesi bulunan Salihli Ticaret Borsası'nda seçimler, borsa hizmet binasında gerçekleştirildi. Başkanlık seçiminde beyaz listeyle mevcut başkan Yetiş Aksoy, mavi listeyle ise Murat Agaya yarıştı. Kullanılan oyların 113'ünü alan Aksoy, yeniden başkan seçildi. Diğer aday Murat Agaya 47 oy alırken, 2 oy geçersiz sayıldı. Seçimlerde ayrıca 14 Ticaret Borsası Meclis Üyesi belirlendi.

"Kaybeden ve kazanan yok"

Dördüncü kez Ticaret Borsası başkanlığına seçilen Yetiş Aksoy, seçimlerin ardından yaptığı açıklamada birlik ve beraberlik mesajı verdi. Aksoy, "Borsanın seçimlerinde kaybeden ve kazanan yok. Murat Agaya bizim kardeşimiz, ben de onun ağabeyim. Borsamız camiasına yakışan bir seçim oldu, hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.