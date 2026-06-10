Şam'da Buildex 2026 Fuarı Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Şam'da Buildex 2026 Fuarı Açıldı

10.06.2026 22:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk firmalarının da aralarında bulunduğu 700 şirketin katıldığı Buildex 2026, Şam'da başladı.

Suriye'nin başkenti Şam'da düzenlenen 24. Uluslararası Yapı, Altyapı ve Güvenlik Sistemleri Fuarı (Buildex 2026), aralarında 100'den fazla Türk firmasının da bulunduğu 700 şirket ve 1400'ü aşkın markanın katılımıyla kapılarını ziyaretçilere açtı.

Açılış törenine Yerel Yönetimler ve Çevre Bakanı Muhammed Ancerani, Kültür Bakanı Muhammed Yasin Salih, Turizm Bakanı Mazen Salhani, Şam Valisi Mahir Mervan'ın yanı sıra çok sayıda bakanlık yetkilisi ile sanayi, ticaret ve ekonomi çevrelerinden temsilciler katıldı.

140 bin metrekareyi aşan alanda düzenlenen fuar, inşaat, altyapı, mühendislik, gayrimenkul geliştirme ve yapı teknolojileri alanlarında faaliyet gösteren 700'den fazla şirketi ve 1400'ü aşkın markayı bir araya getirdi.

-"Suriye pazarında Türkiye zaten çok aktif"

Fuar organizasyonunda yer alan Filiz Karakul, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şirket olarak 35 yılı aşkın süredir özellikle Orta Doğu ve Afrika bölgesinde endüstriyel fuarlar düzenlediklerini söyledi.

Bu yıl Buildex Fuarı'nda 100'den fazla Türk firmasını ağırladıklarını belirten Karakul, söz konusu şirketlerin Türkiye'nin önde gelen inşaat ve yapı sektörü firmaları arasında yer aldığını ifade etti.

Türk firmalarını yalnızca alıcılarla değil, aynı zamanda Suriyeli yetkililer ve ilgili kurumlarla da buluşturduklarını dile getiren Karakul, "Suriye pazarında Türkiye zaten çok aktif. Önümüzdeki dönemde çok daha büyük işlerin yapılacağına inanıyoruz. Bu sürecin bir parçası olmaktan ve Türk ihracatına katkı sağlamaktan büyük gurur duyuyoruz." dedi.

Fuara katılan Türk şirket temsilcilerinden Yunus Emre Karabıyık da etkinliğin geçen yıllara göre daha verimli geçtiğini belirtti.

Şirketlerinin üretiminin büyük bölümünü ihraç ettiğini ifade eden Karabıyık, ihracatlarının ağırlıklı olarak Avrupa ülkelerine yapıldığını, fuarın ise yeni pazarlara ulaşmak açısından önemli fırsatlar sunduğunu kaydetti.

-"Fuara ilgi oldukça yüksek"

Türkiye merkezli bir seramik ve fayans şirketinin Orta Doğu Bölge Sorumlusu Hasan Hallof ise Buildex Fuarı'na üçüncü kez katıldıklarını söyledi.

Fuarın ilk gününden itibaren yoğun ilgi gördüğünü belirten Hallof, "Geçen yıl ilk saatlerde ziyaretçi yoğunluğu daha düşüktü. Bu yıl ise ilk günden itibaren çok daha hareketli bir ortam görüyoruz. Fuara ilgi oldukça yüksek." ifadelerini kullandı.

Buildex'in 24'üncü edisyonu, 10-14 Haziran 2026 tarihleri arasında Şam Fuar Kenti'nde ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.

Kaynak: AA

Ekonomi, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Şam'da Buildex 2026 Fuarı Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Batman’da at çiftliğinde yangın: 3 at öldü Batman'da at çiftliğinde yangın: 3 at öldü
İşitme engelli kardeşini ve bir polis memurunu yaralayan şüpheli, operasyonla etkisiz hale getirildi İşitme engelli kardeşini ve bir polis memurunu yaralayan şüpheli, operasyonla etkisiz hale getirildi
Trump: Bir helikopterimizi düşürdüler ve şimdi buna karşılık veriyoruz Trump: Bir helikopterimizi düşürdüler ve şimdi buna karşılık veriyoruz
Zonguldak’ta taklalar atan otomobil demir yığınına döndü, 19 yaşındaki genç ağır yaralandı Zonguldak'ta taklalar atan otomobil demir yığınına döndü, 19 yaşındaki genç ağır yaralandı
Tarihimizde bir ilk, Türkiye İzlanda’ya büyükelçi atadı Tarihimizde bir ilk, Türkiye İzlanda'ya büyükelçi atadı
Mutfak tavanından sıva düştü, 5 kişilik aile tahliye edildi Mutfak tavanından sıva düştü, 5 kişilik aile tahliye edildi

22:28
İran’dan Dünya Kupası öncesi olay tehdit: Teknik direktörümüz maçı durdurur
İran'dan Dünya Kupası öncesi olay tehdit: Teknik direktörümüz maçı durdurur
22:15
Gabriel Sara’nın yerine dünyaca ünlü yıldız
Gabriel Sara'nın yerine dünyaca ünlü yıldız
22:08
CHP’li 9 milletvekili için ihraç talebine Özgür Özel’den ilk yorum
CHP'li 9 milletvekili için ihraç talebine Özgür Özel'den ilk yorum
21:17
Ne Vedat ne de Guirassy Aziz Yıldırım’dan forvet transferinde çok büyük bir sürpriz daha geliyor
Ne Vedat ne de Guirassy! Aziz Yıldırım'dan forvet transferinde çok büyük bir sürpriz daha geliyor
21:17
CHP’de ihraçlar 9 kişiyle sınırlı kalmayacak İşte sıradaki isimler
CHP'de ihraçlar 9 kişiyle sınırlı kalmayacak! İşte sıradaki isimler
20:50
Öz çocuklarına dehşeti yaşattı Feryatlarına yürek dayanmaz
Öz çocuklarına dehşeti yaşattı! Feryatlarına yürek dayanmaz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2026 22:40:33. #.0.5#
SON DAKİKA: Şam'da Buildex 2026 Fuarı Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.