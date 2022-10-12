Şampiyon atın yavruları rekor fiyatla satıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Şampiyon atın yavruları rekor fiyatla satıldı

12.10.2022 19:18

Şampiyon atın yavruları rekor fiyatla satıldı Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM), 2022 yılının ikinci elit tay satışını, İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleştirdi.

Şampiyon atın yavruları rekor fiyatla satıldı

MALATYA - Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM), 2022 yılının ikinci elit tay satışını, İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleştirdi. Müzayedede, şampiyon Özgünhan'ın yavruları 'Akatahan' ve 'Ahen' tayları rekor fiyata alıcı buldu.

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM), yılın ikinci elit tay satışını İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda yaptı. TİGEM Sultansuyu Tarım İşletmesi Müdürlüğü tarafından yetiştirilmiş olan 15 baş safkan Arap elit taylarının satışı, İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleştirildi.

Sultansuyu Tarım İşletmeni Müdür Vekili ve İhale Satış Komisyonu ve Tarım İşletmeler Genel Müdür Yardımcısı Ergün Erol ile Atçılık Daire Başkanı Dr. Murat Durmaz'ın da katıldığı satışlarda 15 taydan 10 milyon 220 bin TL gelir elde edilirken; şampiyon Özgünhan'ın yavruları Akatahan 2 milyon TL'ye, Ahen ise 1 milyon 200 bin TL'ye satıldı.

(HE-SD-ŞG-SO-E)

YORUMLAR
500
Şampiyon atın 2 yavrusu, rekor fiyatla satıldı Şampiyon atın 2 yavrusu, rekor fiyatla satıldı
Kaynak: İHA

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Şampiyon atın yavruları rekor fiyatla satıldı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:37 Birleşmiş Milletler, Rusya'yı kınayan kararı Türkiye de dahil 143 ülkenin oyuyla kabul etti! 5 ülke karara karşı oy kullandı
00:24 Araç sahiplerine nefes aldıracak indirim! Motorinin fiyatı 2 lira 13 kuruş düştü
00:08 CHP'li vekil, sosyal medya yasasına Meclis'te telefonunu parçalayarak tepki gösterdi
23:14 Mecliste görüşülen Dezenformasyonla Mücadele Yasası ile neler değişecek? İşte sosyal medyada işlenen suçlara yönelik yeni yol haritası
23:13 Son seçim anketinde çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı! Cumhur ve Millet ittifakı arasındaki fark 6,7'ye çıktı
23:01 İzmir'de feci olay! İçinde köpeğin kilitli olduğu kulübe yakıldı
22:56 Pençe-Kilit bölgesinden açı haber! EYP patlaması sonucu ağır yaralanan Uzman Çavuş İbrahim Han şehit düştü
22:32 AK Partili Metin Külünk'ten şaşkınlık yaratan dolar çıkışı: Vatandaş elindeki doları satarsa kur 7-8 liraya düşer
22:17 Baba-oğul tartışması kanlı bitti! Biri mezarda diğeri hapiste
19:19 CHP'li Engin Altay, TBMM Genel Kurulu'ndaki görüşmeler esnasında MHP'li Feti Yıldız'la tartışarak sinirden deliye döndü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2022 02:02:10. #1.12#
SON DAKİKA: Şampiyon atın yavruları rekor fiyatla satıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement