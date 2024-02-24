Samsun 2023\'te 2,5 Milyon Ton Buğday İthal Etti

Samsun 2023 yılında yaklaşık 2,5 milyon ton buğday ithalatı, yaklaşık 434 bin ton da buğday unu ihracatı gerçekleştirdi.
Bafra, Çarşamba ve Vezirköprü gibi ovalarıyla Türkiye'nin gıda ambarlarından biri olan Samsun'un 2023 yılında yurt dışına ihraç ettiği ve yurt dışından ithal etiği ürünlerin rakamları belli oldu. Samsun'da bin 904 adet ihracatta toplam 462 bin 516 ton gıda ürünü ihraç edilirken, bin 4 adet ithalatta ise toplam 3 milyon 342 bin 915 ton da gıda ve yem maddesi ithal edildi.
433 bin 883 ton buğday unu ihracatı
Gıda ve yem maddeleri ihracatında Samsun'da en fazla ihraç kalemi 433 bin 883 ton ile buğday unu 1'inci sırada yer aldı. Ardından Samsun'da 2023 yılında 12 bin ton mısır irmiği, 3 bin 288 ton mısır unu, 5 bin 628 ton fındık ve fındık ürünleri, 4 bin 63 ton yaş sebze-meyve, 258 ton şekerleme, 137 ton kuruyemiş ve 213 ton da filtre kağıdı ihraç edildi.
2 milyon 460 bin buğday ithalatı
Geçen yılsonu kayıtlarına göre Samsun'da en fazla ithalat yapılan gıda maddelerinde ilk sırayı buğday aldı. Samsun, 2023'te gıda olarak 2 milyon 460 bin 7 ton buğday ithal etti. Buğdayı 39 bin ton ile mısır, 14 bin ton ile yağlık ayçiçeği tohumu, 13 bin ton ile soya fasulyesi, 3 bin ton ile şeker pancarı, 526 ton ile karabuğday, 399 ton ile kakao, 278 ton ile susam ve 176 ton da ceviz kaba unu gıda maddeleri takip etti. Yem maddeleri ithalatında ise ilk sırayı ayçiçeği tohumu küspesi yer aldı. Samsun 2023'te 312 bin ton ayçiçeği tohumu küspesi ithal etti. Bu ürünü sırasıyla 149 bin ton ile arpa, 127 bin on ile buğday kepeği, 46 bin ton ile ayçiçeği tohumu kabuğu, 37 bin ton mısır, 34 bin ton ile soya, 19 bin ton ile pirinç kepeği, 24 bin ton ile mısır kepeği takip etti. - SAMSUN
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