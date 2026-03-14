Samsun'a 1.9 Milyar TL Eğitim Yatırımı
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Samsun'a 1.9 Milyar TL Eğitim Yatırımı

14.03.2026 15:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da 2023-2025 yıllarında 162 eğitim yatırımı yapılacak, modern ve güvenli okullar inşa edilecek.

Samsun Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) tarafından, Milli Eğitim Bakanlığı destekleriyle 2023-2025 yılları arasında yaklaşık 1 milyar 879 milyon TL bütçeli 162 eğitim yatırımı Samsun'a kazandırılarak öğrenciler ve öğretmenler için daha modern ve güvenli eğitim ortamları oluşturuluyor.

Samsun'da eğitim altyapısının güçlendirilmesi amacıyla yürütülen yatırımlar kapsamında yaklaşık 1 milyar 879 milyon TL bütçeli 162 proje hayata geçiriliyor. Samsun Valiliği'nden yapılan açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığı'nın destekleriyle Samsun Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) tarafından 2023-2025 yılları arasında yürütülen çalışmalarla kentte eğitim alanında önemli yatırımlar gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada, derslik sayısının artırılması, okulların modernize edilmesi ve eğitim ortamlarının iyileştirilmesi amacıyla kapsamlı bir yatırım sürecinin sürdüğü ifade edildi.

Yapılan açıklamaya göre söz konusu yatırımların 31'i temel eğitim, 8'i devlet yatırımı ve 123'ü güçlendirme yatırımlarından oluşuyor. Anaokulu, özel eğitim anaokulu, ilkokul, ortaokul ve imam hatip ortaokullarını kapsayan temel eğitim yatırımlarının 22'si tamamlanırken, 6'sının inşaatının devam ettiği, 3'ünün ise proje ve ihale aşamasında olduğu bildirildi. Fen lisesi ve pansiyon, mesleki ve teknik Anadolu lisesi, özel eğitim okulu, imam hatip lisesi ve pansiyon, mesleki teknik atölye, spor salonu ile öğretmenevi ve akşam sanat okulu gibi devlet yatırımlarının da hayata geçirildiği ifade edildi. Güçlendirme yatırımları kapsamında ise 109 projenin tamamlandığı, 3'ünün inşaatının sürdüğü, 11 yıkım işinin ise proje ve ihale aşamasında bulunduğu kaydedildi. Ayrıca 3 okulun güçlendirme için 2025 yılında tahkik kapsamına alındığı belirtildi.

133 okul ve kurumun bakım ve onarımının planlandı

YİKOB tarafından yürütülen 12 milyon 638 bin TL bütçeli 7 eğitim yatırımının 6'sının tamamlandığı, 1'inin yapımının devam ettiği bildirildi. 2025 yılı büyük onarım çalışmaları kapsamında ise 133 okul ve kurumun bakım ve onarımının planlandığı, 90 milyon TL ödenekle 107 okul ve kurumun onarımının tamamlandığı, 26 okul ve kurumda çalışmaların sürdüğü aktarıldı. Açıklamada ayrıca 2026-2028 dönemi için 17 temel eğitim ve 13 devlet yatırımının teklif edildiği ve söz konusu projelerin Milli Eğitim Bakanlığı tarafından değerlendirme aşamasında olduğu ifade edildi. Valilik açıklamasında, Samsun'a yapılan yatırımlar dolayısıyla başta Cumhurbaşkanı olmak üzere Milli Eğitim Bakanı, ilgili bakanlar, milletvekilleri ve emeği geçen tüm kişi ve kurumlara teşekkür edildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ekonomi, Samsun, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2026 16:12:37. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.