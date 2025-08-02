Samsun'a 468 Milyar TL Yatırım - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Samsun'a 468 Milyar TL Yatırım

02.08.2025 21:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Samsun'a 468 milyar liralık yatırım yapıldığını açıkladı.

'SAMSUN'A 468 MİLYAR LİRALIK YATIRIM YAPTIK'

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 2025 yılı dış ticaret verilerine ilişkin yapılan basın toplantısının ardından STK'larla İstişare Toplantısı için Ticaret ve Sanayi Odası'na (TSO) giderek Samsun'a yapılan yatırımlar hakkında bilgilendirmede bulundu. Düzenlenen programa Samsun Valisi Orhan Tavlı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Samsun TSO Başkanı Salih Zeki Murzioğlu ve birçok davetli katılım sağladı. Bakan Ömer Bolat, devam eden projelere değinerek, "900 yataklı Samsun Şehir Hastanesi ve 350 yataklı Atakum Devlet Hastanesi'nin inşaatları sürüyor. Samsun'u Sinop'a ve Sarp'a bağlayan Karadeniz Sahil Yolu'nun bütünlüğünü sağladık. Samsun- Ankara bağlantısıyla İç Anadolu'ya kesintisiz ulaşım imkanı oluşturduk. Havza- Vezirköprü ve Çarşamba-Ayvacık yolu gibi yatırımlarla altyapıyı güçlendirmeyi sürdürüyoruz. 2025 yılında Samsun ilimiz genelinde esnaf ve sanatkarlarımıza toplam 1 milyar 836 milyon TL tutarında faiz indirimli kredi sağlanmıştır. Bu destekler, esnafımızın sermaye gücünü artırmakta ve işlerini büyütmelerine olanak tanımaktadır. Türkiye genelinde 2002'den bu yana esnafımıza sağladığımız uygun maliyetli kredi desteği 644 milyar lirayı geçti. 2024 Temmuz ayında ihracat yüzde 11 artarak 25 milyar dolarla rekor kırdı. Samsun'un 2025 yılı Ocak-Temmuz döneminde ihracatı bir önceki yıla göre yüzde 1,8 artışla 1 milyar dolara ulaştı. İhracatın ithalatı karşılama oranı Samsun'da yüzde 129'a çıktı. Bu tablo, şehrimizin üretim gücünü gösteriyor. Samsun'a 2024 yılı itibarıyla Eximbank tarafından 321,2 milyon dolar destek sağlandı. Samsun'un ihracatçısına devlet yardımı 2023'te 89,6 milyon TL iken 2024'te 325,2 milyon TL'ye yükseldi. Samsun'un bereketiyle, çalışkan insanıyla, sanayisi ve tarımıyla Türkiye Yüzyılı vizyonuna katkı sağlamaya devam edeceğiz. Hep birlikte üretmeye, ihracatı ve istihdamı büyütmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Haber-Kamera: Berkay YILDIZ/SAMSUN,

Kaynak: DHA

Ticaret Bakanı, Ömer Bolat, Politika, İhracat, Ekonomi, Samsun, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Samsun'a 468 Milyar TL Yatırım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hırsız, çıplak uyuyan kadını önce taciz etti sonra cüzdanını alıp gitti Hırsız, çıplak uyuyan kadını önce taciz etti sonra cüzdanını alıp gitti!
Libya’da aracının deposunu fullemek isteyen Türk vatandaşın büyük şaşkınlığı Libya'da aracının deposunu fullemek isteyen Türk vatandaşın büyük şaşkınlığı
Yıldız futbolcunun tatil sefası Özel jetle Bodrum’a geldi, servet harcadı Yıldız futbolcunun tatil sefası! Özel jetle Bodrum'a geldi, servet harcadı
Türk sanayisinde deprem: Demir çelik devi konkordato ilan etti Türk sanayisinde deprem: Demir çelik devi konkordato ilan etti
Arkeolojik kazı çalışmalarında başına demir saplanan işçi yaralandı Arkeolojik kazı çalışmalarında başına demir saplanan işçi yaralandı
Yüksel Yıldırım iki takımına maç yaptırdı İşte kazanan Yüksel Yıldırım iki takımına maç yaptırdı! İşte kazanan
Ankara’da korkunç kaza Bir kişi hayatını kaybetti Ankara'da korkunç kaza! Bir kişi hayatını kaybetti
Husiler, Tel Aviv’deki havalimanına balistik füzeyle saldırdı Husiler, Tel Aviv'deki havalimanına balistik füzeyle saldırdı
FBI’ın, Trump’ın adını Epstein dosyasından sildiği iddia edildi FBI'ın, Trump'ın adını Epstein dosyasından sildiği iddia edildi
Kolombiya’da eski Devlet Başkanı Alvaro Uribe, 12 yıl ev hapsine mahkum edildi Kolombiya'da eski Devlet Başkanı Alvaro Uribe, 12 yıl ev hapsine mahkum edildi
Sivas’ta düğünde halay kavgası 12 yaralı Sivas'ta düğünde halay kavgası! 12 yaralı

19:59
Portekiz’de aşırı sıcaklar nedeniyle 264 kişi hayatını kaybetti
Portekiz'de aşırı sıcaklar nedeniyle 264 kişi hayatını kaybetti
18:23
Tuncer Bakırhan’dan CHP’ye sert tepki: 3 günde itirafçı olup salya sümük ağlayacak olanlar...
Tuncer Bakırhan'dan CHP'ye sert tepki: 3 günde itirafçı olup salya sümük ağlayacak olanlar...
17:01
Bakan Uraloğlu: Seçimin 2027 yılında olacağını düşünüyorum
Bakan Uraloğlu: Seçimin 2027 yılında olacağını düşünüyorum
08:17
Ezgi Mola’nın eski eşinin işlettiği mekana silahlı saldırı Ayağından vuruldu
Ezgi Mola'nın eski eşinin işlettiği mekana silahlı saldırı! Ayağından vuruldu
08:13
Galatasaray’ın Morata kararı İtalyanları delirtti
Galatasaray'ın Morata kararı İtalyanları delirtti
07:58
Beşiktaş taraftarını çileden çıkaran görüntü
Beşiktaş taraftarını çileden çıkaran görüntü
03:29
Eyüpsultan’da 16 araç birbirine girdi, yaralılar var
Eyüpsultan'da 16 araç birbirine girdi, yaralılar var
01:49
Kız tarafı halaya almayınca bıçaklar konuştu: Biri ağır 12 yaralı
Kız tarafı halaya almayınca bıçaklar konuştu: Biri ağır 12 yaralı
01:23
Samsun’da park halindeki tıra kamyonet çarptı 1 kişi öldü
Samsun'da park halindeki tıra kamyonet çarptı! 1 kişi öldü
01:19
Mersin’de benzin döküp ormanı yakan 2 kişi tutuklandı
Mersin'de benzin döküp ormanı yakan 2 kişi tutuklandı
00:01
Sağanak yağış Konya’yı vurdu Köprü çöktü, evleri su bastı
Sağanak yağış Konya'yı vurdu! Köprü çöktü, evleri su bastı
23:59
2 aylık eşini ’düğün hediyesi’ satırla öldürmüş
2 aylık eşini 'düğün hediyesi' satırla öldürmüş
23:55
Sivas’ta düğünde halay kavgası 12 yaralı
Sivas'ta düğünde halay kavgası! 12 yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.08.2025 21:12:48. #7.11#
SON DAKİKA: Samsun'a 468 Milyar TL Yatırım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.