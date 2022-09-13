Samsun'da balık fiyatları

Samsun Büyükşehir Belediyesi Balık Satış Pazarı'nda palamudun kilogramı 40-70 liradan satılıyor.

Balık Satış Pazarı'nda bazı türlerin kilogram fiyatları şöyle:

Kaynak: AA

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Ekonomi, Son Dakika

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