Samsun'da balık fiyatları

Samsun Büyükşehir Belediyesi Balık Satış Pazarı'nda palamudun kilogramı 40-70 liradan satılıyor.
Balık Satış Pazarı'nda bazı türlerin kilogram fiyatları şöyle:
|CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|Hamsi
|-
|-
|Somon
|50,00
|60,00
|İstavrit
|Tirsi
|-
|-
|Mezgit
|30,00
|40,00
|Levrek (deniz)
|50,00
|70,00
|Çipura (çiftlik)
|55,00
|120,00
|Zargana
|-
|-
|Palamut (tane)
|40,00
|70,00
|Barbunya
|20,00
|40,00
|Kalkan
|-
|-
|Çinekop (deniz)
|30,00
|60,00
|Lüfer (tane)
|-
|-
|Kötek
|-
|-
|Levrek (deniz)
|60,00
|140,00
|Alabalık
|20,00
|20,00
|Uskumru
|-
|-
|Sazan
|40,00
|40,00
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