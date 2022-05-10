Samsun Büyükşehir Belediyesi eski AVM'yi satın aldı - Son Dakika
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Samsun Büyükşehir Belediyesi eski AVM'yi satın aldı

10.05.2022 17:53
Samsun Büyükşehir Belediyesi eski AVM'yi satın aldı

SAMSUN (İHA) – Samsun Büyükşehir Belediyesi, 7 bin metrekare yüzölçümüne sahip eski Makro AVM taşınmazı ve arazisini 70 milyon 50 bin TL'ye satın aldı.

SAMSUN (İHA) – Samsun Büyükşehir Belediyesi, 7 bin metrekare yüzölçümüne sahip eski Makro AVM taşınmazı ve arazisini 70 milyon 50 bin TL'ye satın aldı.

İlkadım İlçesi Kıran Mahallesi'nde 37 bin metrekare yüzölçümüne sahip eski Makro AVM taşınmazı ve arazisi Büyükşehir Belediyesi tarafından satın alındı. Gerekli plan ve proje çalışmalarının ardından alan, sosyal ve kültürel faaliyetlerde kullanılacak.

15 Mart tarihli Büyükşehir Belediye Meclisi'nde Başkan Mustafa Demir'e taşınmaz için yapılacak olan açık artırma ihalesine katılmak ve açık artırma yoluyla satın almak üzere yetki verilmesinin ardından 37 bin metrekare yüzölçümüne sahip halen kapalı olan eski Makro AVM taşınmazı ve arazisi bugün satın alındı. 70 milyon 50 bin TL'ye belediye tarafından satın alınan alan, sosyal ve kültürel faaliyetlerde kullanılacak. Bu konuda gerekli plan ve proje çalışmalarının en kısa sürede yapılacağı belirtildi. - SAMSUN

Samsun Büyükşehir Belediyesi eski AVM'yi satın aldı
Samsun Büyükşehir Belediyesi eski AVM'yi satın aldı

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Samsun Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Türk Lirası, İlkadım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

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