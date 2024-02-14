Samsun Büyükşehir Belediyesi Hasır Çelik Fabrikası İnşa Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Samsun Büyükşehir Belediyesi Hasır Çelik Fabrikası İnşa Ediyor

Samsun Büyükşehir Belediyesi Hasır Çelik Fabrikası İnşa Ediyor

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Tekkeköy ilçesinde Hasır Çelik Fabrikası'nın inşaatına başladı. Fabrikanın tamamlanmasıyla belediyeye katma değer ve istihdam sağlanacak.

14.02.2024 10:52  Güncelleme: 10:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından Tekkeköy ilçesinde Hasır Çelik Fabrikası yapılıyor. Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanı Nurettin Özbey, fabrika inşaatının başladığını belirterek, "Bu proje belediyemize ciddi bir katma değer ve ilave istihdam sağlayacak" dedi.

Kendi ürettiği malzemeyle altyapı ve üstyapı çalışmalarında büyük tasarruf sağlayan Samsun Büyükşehir Belediyesi, önemli bir üretim tesisini daha Samsun'a kazandırıyor. Beton santralleri, konkasör tesisleri, Bordür Kilit Parke ve Beton Boru Fabrikası kurarak maliyetleri düşüren Büyükşehir Belediyesi, yol ve üstyapı çalışmalarında büyük öneme sahip hasır çelik üretimini de kendisi gerçekleştirecek. Bu kapsamda Tekkeköy ilçesinde bin 600 metrekare alanda yapılacak Hasır Çelik Fabrikası'nın inşaatı başladı. Temel işlemlerinde sona gelinen fabrikanın yapımının 2 ay içinde tamamlanması planlanıyor.

"İlave katma değer sağlayacak"

Hasır Çelik Fabrikası inşaatı ile ilgili bilgi veren Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanı Nurettin Özbey, "Biz işlerimizi kendi ekip, ekipman ve malzemelerimizle gerçekleştirerek altyapı ve üstyapı çalışmalarında yüksek verimlilik ve tasarruf sağlıyoruz. Bu anlamda ilk olarak konkasör tesisleri, beton santralleri kuruldu. Şimdi de Hasır Çelik Fabrikası'nın inşasına başladık. Bin 600 metrekare alanda fabrikayı inşa ediyoruz. Temel işlemleri devam ediyor. Mart ayı sonuna kadar çalışmalarımızı tamamlayacağız. Artık kendi hasır çeliklerimizi üretmeye başlayacağız. Bu hasır çelikleri hem yollarımızda kullanacağız, hem de bazı üstyapı projelerinde kullanacağız. Ayrıca Bordür, Kilit Parke ve Beton Boru Fabrikası'nda üretilen belli çapın üzerindeki beton borularda kullanılan hasır çelik üretimi de burada gerçekleştireceğiz. Bu proje belediyemize ciddi bir katma değer ve ilave istihdam sağlayacak" diye konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Tekkeköy, Samsun, Yerel Haberler, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Samsun Büyükşehir Belediyesi Hasır Çelik Fabrikası İnşa Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2024 11:57:46. #1.12#
SON DAKİKA: Samsun Büyükşehir Belediyesi Hasır Çelik Fabrikası İnşa Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement