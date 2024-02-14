Samsun Büyükşehir Belediyesi Hasır Çelik Fabrikası İnşa Ediyor

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından Tekkeköy ilçesinde Hasır Çelik Fabrikası yapılıyor. Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanı Nurettin Özbey, fabrika inşaatının başladığını belirterek, "Bu proje belediyemize ciddi bir katma değer ve ilave istihdam sağlayacak" dedi.
Kendi ürettiği malzemeyle altyapı ve üstyapı çalışmalarında büyük tasarruf sağlayan Samsun Büyükşehir Belediyesi, önemli bir üretim tesisini daha Samsun'a kazandırıyor. Beton santralleri, konkasör tesisleri, Bordür Kilit Parke ve Beton Boru Fabrikası kurarak maliyetleri düşüren Büyükşehir Belediyesi, yol ve üstyapı çalışmalarında büyük öneme sahip hasır çelik üretimini de kendisi gerçekleştirecek. Bu kapsamda Tekkeköy ilçesinde bin 600 metrekare alanda yapılacak Hasır Çelik Fabrikası'nın inşaatı başladı. Temel işlemlerinde sona gelinen fabrikanın yapımının 2 ay içinde tamamlanması planlanıyor.
"İlave katma değer sağlayacak"
Hasır Çelik Fabrikası inşaatı ile ilgili bilgi veren Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanı Nurettin Özbey, "Biz işlerimizi kendi ekip, ekipman ve malzemelerimizle gerçekleştirerek altyapı ve üstyapı çalışmalarında yüksek verimlilik ve tasarruf sağlıyoruz. Bu anlamda ilk olarak konkasör tesisleri, beton santralleri kuruldu. Şimdi de Hasır Çelik Fabrikası'nın inşasına başladık. Bin 600 metrekare alanda fabrikayı inşa ediyoruz. Temel işlemleri devam ediyor. Mart ayı sonuna kadar çalışmalarımızı tamamlayacağız. Artık kendi hasır çeliklerimizi üretmeye başlayacağız. Bu hasır çelikleri hem yollarımızda kullanacağız, hem de bazı üstyapı projelerinde kullanacağız. Ayrıca Bordür, Kilit Parke ve Beton Boru Fabrikası'nda üretilen belli çapın üzerindeki beton borularda kullanılan hasır çelik üretimi de burada gerçekleştireceğiz. Bu proje belediyemize ciddi bir katma değer ve ilave istihdam sağlayacak" diye konuştu. - SAMSUN
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