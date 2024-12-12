Samsun Büyükşehir Belediyesi, Meslek Yüksekokulu Öğrencilerine Staj İmkanı Sunuyor - Son Dakika
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Ekonomi

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Meslek Yüksekokulu Öğrencilerine Staj İmkanı Sunuyor

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Meslek Yüksekokulu Öğrencilerine Staj İmkanı Sunuyor

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi ve Samsun Üniversitesi ile imzaladığı protokollerle meslek yüksekokulu öğrencilerine 3+1 sisteminde staj imkanı tanıdı. Başkan Halit Doğan, eğitimin her aşamasında gençlerin yanlarında olduklarını belirtti.

12.12.2024 16:05  Güncelleme: 16:07
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Samsun Büyükşehir Belediyesi, meslek yüksekokulu öğrencilerine staj için kapılarını açıyor.

Büyükşehir Belediyesi'nin Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) ve Samsun Üniversitesi(SAMÜ) ile imzaladığı protokol ile meslek yüksekokulu öğrencileri 3+1 sisteminde dönem stajlarını Büyükşehir Belediyesi'nde gerçekleştirebilecek. Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, "Biz eğitimin her aşamasında ve gençlerimizin her alanda yanındayız" dedi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, öğrencilerin mesleki tecrübe kazanmalarını desteklemek adına Samsun Üniversitesi ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi ile "staj protokolü" imzaladı. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, "Ondokuz Mayıs Üniversitesi ve Samsun Üniversitesi ile şehrimiz bir üniversite ve öğrenci şehri. Bizler de her zaman öğrencilerimizin yanındayız. Bu noktada üniversitelerimizle ayrı ayrı imzaladığımız protokollerimiz ile öğrencilerimiz stajlarını belediyemizde yapabilecek, okudukları meslekleri tecrübe edebilecekler" diye konuştu.

"Eğitimin her aşamasında gençlerimizin yanındayız"

Protokolün öğrencilere hayırlı olmasını dileyen Başkan Halit Doğan, "Samsun'umuz 2 üniversitesi ve öğrencileri ile çok kıymetli bir şehir. Bizler genç nüfus yoğunluğu açısından yüksek potansiyele sahip şehrimizde mesleki ve teknik eğitimin hayati önemine inanıyoruz. Üniversitelerimiz bu noktada üzerine düşen sorumluluğu yerine getirirken biz de Büyükşehir Belediyesi olarak öğrencilerimizin eğitimini aldığı mesleği sahada öğrenmesine katkı yapmak adına staj yapmak isteyen öğrencilerimize destek oluyoruz. Bu protokol de bunun bir örneği oldu. Biz eğitimin her aşamasında ve gençlerimizin her alanda yanında olma gayreti içindeyiz. Staj protokolünün öğrencilerimize, üniversitelerimize ve şehrimize hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

2 üniversite ile staj protokolü

Samsun Üniversitesi (SAMÜ) Kavak Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin 3+1 sisteminde dönem stajlarını Samsun Büyükşehir Belediyesinde yapabilmeleri amacıyla yapılan protokolü Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan ve Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın imzaladı. Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Havza Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin 3+1 sisteminde dönem stajlarını Samsun Büyükşehir Belediyesinde yapabilmeleri amacıyla yapılan protokol ise Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan ve Havza Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Ercan Tural tarafından imzalandı. Protokol imzalarında üniversitelerin bölüm başkanları, idari yöneticileri, öğretim üyeleri ve Büyükşehir Belediyesi bürokratları yer aldı.

Protokol ile Cumhurbaşkanlığı'nın 2024/10 sayılı 'Mesleki ve Teknik Eğitim' konulu genelgesi rehberliğinde nitelikli insan gücü yetişmesi noktasında önemli bir yere sahip olan meslek yüksekokullarının 3+1 sistemi uygulanan bölümlerinde öğrenim gören öğrencilere Büyükşehir Belediyesi'nde staj imkanı tanınıyor. İmzalanan protokol sayesinde SAMÜ Kavak Meslek Yüksekokulu ve OMÜ Havza Meslek Yüksekokulu'nun 3+1 sistemi uygulanan bölümlerinde okuyan öğrenciler stajlarını artık Büyükşehir Belediyesi'nde yapabilecek. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Samsun Büyükşehir Belediyesi, Meslek Yüksekokulu Öğrencilerine Staj İmkanı Sunuyor - Son Dakika

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