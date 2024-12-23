Samsun Büyükşehir Belediyesi'nden Güneş Enerjisi ile 150 Milyon Lira Tasarruf - Son Dakika
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Ekonomi

Samsun Büyükşehir Belediyesi'nden Güneş Enerjisi ile 150 Milyon Lira Tasarruf

Samsun Büyükşehir Belediyesi\'nden Güneş Enerjisi ile 150 Milyon Lira Tasarruf

Samsun Büyükşehir Belediyesi, hayata geçirdiği güneş enerji santrali projeleri ile 6 ayda 150 milyon lira tasarruf sağlayarak çevre dostu enerji üretiminde önemli bir başarıya imza attı. Başkan Halit Doğan, sürdürülebilir enerjiye verdiikleri önemi vurguladı.

23.12.2024 14:54  Güncelleme: 14:56
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Samsun Büyükşehir Belediyesi güneş enerji santrali (GES) projeleri ile 6 ayda 150 milyon lira tasarruf sağladı.

Yeşil enerji ve enerji tasarrufunu önemsediklerinin altını çizen Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, "Samsun'umuz yeşil enerjinin de parlayan şehri olsun istiyor; çalışmalarımızı bu hedef doğrultusunda sürdürüyoruz. GES projelerimizin çevreye ve ekonomiye kattığı değerler de bunu yansıtıyor" dedi.

48 milyon 151 bin kilovatsaat elektrik üretildi

Samsun Büyükşehir Belediyesi sürdürülebilir bir çevre anlayışı ile yenilenebilir enerji kaynaklarına büyük önem veriyor. Bu doğrultuda hayata geçirilen iki güneş enerji santrali (GES) projesi de sağladığı avantajlarla yeşil enerjinin önemini bir kez daha kanıtlıyor. Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından Ladik ilçesi Büyükalan Mahallesi'nde kurulan Ladik GES ve İlkadım ilçesi Yabancılar Çarşısı'nda yer alan GES ile 2024 yılının Haziran-Kasım dönemlerinde 48 milyon 151 bin 593 kilovatsaat elektrik üretildi. Güneş enerjisinden elde edilen elektrik sayesinde, 20 bin 621 ton karbon salımı ve 62 bin 430 adet ağacın kesimi önlendi.

150 milyonluk tasarruf

Haziran-Kasım 2024 döneminde üretilen enerjinin sanayi tarifesinde piyasa karşılığı yaklaşık 150 milyon lira iken gerçekleşen 48 milyon kilovatsaati aşkın üretim; Büyükşehir Belediyesi'nin elektrik tüketiminin tamamına, SASKİ'nin elektrik tüketiminin ise yüzde 40'ına denk geliyor.

"Yeşil enerjide parlayan şehir Samsun"

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, "Samsun'umuz yeşil enerjinin de parlayan şehri olsun istiyor, çalışmalarımızı bu hedef doğrultusunda sürdürüyoruz. GES projelerimizin çevreye ve ekonomiye kattığı değer de bunu yansıtıyor. Ladik GES ve Yabancılar Çarşısı GES'te 6 ayda 48 milyon kilovatsaati aşkın üretim yaptık. 20 bin tonun üzerinde karbon salınımını engelledik. Bu rakamlar yenilenebilir enerji kaynaklarının yaygınlaştırılmasını ve yeşil enerji kullanımının teşvik edilmesinin önemini de bir kez daha ortaya koyuyor. Biz Büyükşehir Belediyesi olarak enerji ihtiyaçlarını temiz ve sürdürülebilir kaynaklardan karşılayarak çevreyi koruma konusundaki kararlılığımızı sürdüreceğiz" diye konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Samsun Büyükşehir Belediyesi'nden Güneş Enerjisi ile 150 Milyon Lira Tasarruf - Son Dakika

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