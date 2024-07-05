Samsun Büyükşehir Belediyesi Özyörük Göleti ve Sulama Projesi\'ni Hayata Geçiriyor

Ekonomi

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından Özyörük Göleti ve Sulama Projesi hayata geçiriliyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, "Tarımsal alandaki her adımın ilimizin ve ülkemizin ekonomik gelişimine sağladığı katkıyı göz önünde bulundurarak çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz" dedi.

Tarımsal üretime ve çiftçiye daima destek olan Samsun Büyükşehir Belediyesi, önemli bir projeye daha imza atıyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi ve yetkili firma iş birliğiyle Vezirköprü ilçesinde önemli bir tarımsal altyapı projesi hayata geçiriliyor. Kaplancık ve Özyörük Mahalleleri sınırları içerisinde gerçekleştirilecek olan Özyörük Göleti ve Sulama Projesi, bölgede tarım verimliliğini artırmayı hedefliyor.

Proje ile bin 500 dekarlık bir alanda etkili sulama imkanı sağlanarak özellikle ceviz yetiştiriciliği için önemli bir destek sunulacak. Belediye ve özel sektör iş birliğiyle gerçekleştirilen projenin, bölgenin tarımsal potansiyelini artırarak yerel ekonomiye de katkıda bulunması amaçlanıyor. Proje, bölgedeki çiftçilere modern tarım teknikleriyle destek vererek ürün verimliliğini artıracak ve su kaynaklarının etkin kullanımını sağlayacak. Bu önemli altyapı projesiyle birlikte bölgenin tarımsal üretim kapasitesi önemli ölçüde güçlendirilmiş olacak.

"Özyörük Göleti ve Sulama Projesi ile bölgede tarım verimliliğini arttırmayı hedefliyoruz"

Proje hakkında açıklamalarda bulunan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, "İlimizde tarım ve hayvancılığın daha da gelişmesi için başlattığımız projelerle sadece destek vermekle kalmayıp doğrudan üreticilerimize de yardımcı olmayı hedefliyoruz. Bu önemli projemiz, özellikle üreticilerimize tarımsal sulama konusunda destek sunarak daha sağlıklı, kaliteli ve verimli ürünler elde etmelerine katkı sağlamayı hedefliyor. Bu kapsamda yetkili firmamızla imzaları attık. Tarımsal alandaki her adımın ilimizin ve ülkemizin ekonomik gelişimine sağladığı katkıyı göz önünde bulundurarak çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı. - SAMSUN