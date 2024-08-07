Samsun Büyükşehir Belediyesi Tramvayları 13,5 Milyon Yolcu Taşıdı - Son Dakika
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Ekonomi

Samsun Büyükşehir Belediyesi Tramvayları 13,5 Milyon Yolcu Taşıdı

Samsun Büyükşehir Belediyesi Tramvayları 13,5 Milyon Yolcu Taşıdı

Samsun Büyükşehir Belediyesine ait 29 tramvay, 2024 yılı 7 aylık döneminde toplam 13,5 milyon yolcu taşıdı. Şehir genelinde 35 kilometrelik bir hat güzergahında faaliyet gösteren tramvaylar, hızlı, güvenli ve konforlu ulaşım imkanı sunuyor.

07.08.2024 12:50  Güncelleme: 12:52
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Samsun Büyükşehir Belediyesine ait 29 tramvay 2024 yılı 7 aylık döneminde toplam 13,5 milyon yolcu taşıdı.

Samsun Büyükşehir Belediyesine ait SAMULAŞ, vatandaşların hızlı, güvenli ve konforlu ulaşımdan faydalanmaları için çalışmalarını sürdürüyor. 2024 yılının ilk 7 ayında 57 bin 677 sefer gerçekleştiren tramvaylar, bu süre zarfında 13,5 milyon yolcuyu taşımayı başardı. 29 adet tramvay ve 43 istasyonla hizmet veren hafif raylı sistem, şehir genelinde 35 kilometrelik bir hat güzergahında faaliyet gösteriyor. Bu kapsamlı ağ, sadece toplu taşımacılığın sınırlarını aşmakla kalmıyor, aynı zamanda şehirdeki trafik akışını düzenliyor. Araçların trafikte geçirdiği süreyi azaltan bu sistem hem araç sahiplerinin hem de yayaların şehir içindeki hareketliliğini büyük ölçüde kolaylaştırarak vatandaşlara daha rahat ve konforlu bir seyahat deneyimi sunuyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, 10 yeni tramvay aracı için alım sözleşmelerini temmuz ayında imzaladıklarını hatırlatarak, "Daha hızlı Samsun' diyerek şehrimizin ulaşım ağını güçlendirmek ve vatandaşlarımızın daha hızlı, daha konforlu ulaşımdan faydalanmalarını sağlamak önceliğimiz" dedi.

"Güvenli, konforlu ve kaliteli bir ulaşım hizmeti sunmayı hedefliyoruz"

Şehirdeki ulaşım ağını güçlendirmeyi hedeflediklerini belirten Başkan Halit Doğan, "Hedefimiz şehrimizdeki ulaşımın daha da verimli hale gelmesi ve hemşehrilerimize daha güvenli, konforlu ve kaliteli bir ulaşım hizmeti sunmak. Tramvaylarımız, şehrimizin ruhunu yansıtan ve vatandaşlarımızın sıklıkla tercih ettiği ulaşım araçları olarak büyük bir öneme sahip. Şehrimizin gözde ulaşım aracı olan tramvaylarımızı hemşehrilerimizin rahatlıkla kullanabileceği hale getirebilmek amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda temmuz ayının başında imzaladığımız 10 Yeni Tramvay Alımı Sözleşmesi ile şehrimize kazandıracağımız 10 yeni tramvay aracı ulaşım kapasitemizi artırmanın yanı sıra vatandaşlarımıza daha yüksek bir konfor seviyesi sunarak seyahat deneyimlerini iyileştirecek. Yine 17 ilçemizin nadide güzelliklerini tramvaylarımıza işlemeye başladık. Böylece yolcularımız her bir seyahatlerinde Samsun'un estetik ve kültürel zenginliklerini gözlemleyebilecekler. Şehrimizin her köşesini daha yaşanabilir ve ulaşılabilir kılmak için attığımız bu adımlar ile hemşehrilerimizin yaşam kalitesini artırmayı hedefliyoruz" diye konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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