Samsun Çarşamba'da oğul veren binlerce arı çalılığı sarınca arıcı kovana topladı - Son Dakika
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Samsun Çarşamba'da oğul veren binlerce arı çalılığı sarınca arıcı kovana topladı

Samsun Çarşamba\'da oğul veren binlerce arı çalılığı sarınca arıcı kovana topladı
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Samsun Çarşamba'da oğul veren binlerce arı bir çalılığı sardı; arıcı, yerel halkın izlediği müdahaleyle arıları güvenli şekilde kovana topladı. Görgü tanıkları, arıcının sakin ve hızlı hamleleri sayesinde sokma olayı yaşanmadığını ve arıların tek kovanda toplanarak arılığa götürüldüğünü belirtti.

Oğul veren binlerce arının bir çalılığı sarması üzerine arıcı, yerel halkın ilgisi eşliğinde arıları güvenli bir şekilde kovana topladı.

Çalılığın dallarını dikkatle sallayarak kovanın kapak kısmına doldurulan arıların ardından, dışarıda kalan diğer arılar da kovanın içine çekildi.

Arıların oğul verme dönemlerinde bu tür kümelenmelerin doğal olduğunu belirten uzmanlar, profesyonel müdahalenin önemine dikkati çekti.

Grup hareket ederek kovanın içine çekildi

Arıcıların müdahale sürecine tanıklık eden vatandaşlar, "Oğul veren binlerce arının bir anda çalılığı kapladığını görünce arıcı müdahale etti. Arıcı kısa sürede gelerek çalılığın dallarını hızlıca salladı ve ana grupları kovan kapağına aktardı. Birkaç dakika içinde dışarıda kalan tüm arılar da grubun peşinden kovanın içine girmeye başladı." dedi.

Arıcının sakin ve hızlı hamleleri sayesinde herhangi bir sokma olayının yaşanmadığını belirten görgü tanıkları, "Sokma ve saldırı riski oluşmadan arılar tek bir kovan içinde toplandı. Arıcı, arı grubunu güvenli şekilde alarak kendi arılığına götürdü." ifadesini kullandı.

Kaynak: İHA

Hayvanlar, Çarşamba, Ekonomi, Samsun, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Samsun Çarşamba'da oğul veren binlerce arı çalılığı sarınca arıcı kovana topladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun Çarşamba'da oğul veren binlerce arı çalılığı sarınca arıcı kovana topladı - Son Dakika
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