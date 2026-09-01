Samsun Çarşamba Havalimanı yeni terminal binasının temeli 3 Eylül’de atılacak - Son Dakika
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Samsun Çarşamba Havalimanı yeni terminal binasının temeli 3 Eylül’de atılacak

Samsun Çarşamba Havalimanı yeni terminal binasının temeli 3 Eylül’de atılacak
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Samsun Çarşamba Havalimanı'nda yapılacak yeni iç ve dış hatlar terminal binasının temeli, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun katılımıyla 3 Eylül Perşembe günü atılacak. Proje tamamlandığında hava ulaşım kapasitesinin artması ve yolcu konforunun yükselmesi bekleniyor.

Samsun Çarşamba Havalimanı'nda yapımı planlanan yeni iç ve dış hatlar terminal binasının temelinin, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun katılımıyla 3 Eylül Perşembe günü atılacağı bildirildi.

Yeni terminal binası projesi kapsamında havalimanında hazırlıklar sürerken, proje alanında son incelemeler gerçekleştirildi. Yatırıma yönelik çalışmalar ve temel atma töreni öncesindeki hazırlıklar yerinde değerlendirildi.

Samsun Valisi Orhan Tavlı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Tekkeköy Kaymakamı ve Vali Yardımcısı Vekili Enver Hakan Zengince ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının müdür ve temsilcileri Samsun Çarşamba Havalimanı'nı ziyaret etti.

Heyet, yeni terminal binasının mevcut durumunu inceleyerek 3 Eylül'de gerçekleştirilecek temel atma töreni öncesinde yürütülen çalışmaları değerlendirdi. Tamamlandığında bölgenin hava ulaşım kapasitesine katkı sağlaması ve yolcu konforunu artırması beklenen yeni terminal binasının, Samsun'un hava yolu ulaşımındaki potansiyelini de güçlendirmesi hedefleniyor.

Temel atma töreni öncesinde havalimanındaki hazırlıkların tamamlanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Samsun Çarşamba Havalimanı yeni terminal binasının temeli 3 Eylül’de atılacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun Çarşamba Havalimanı yeni terminal binasının temeli 3 Eylül’de atılacak - Son Dakika
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