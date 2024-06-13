Samsun Çarşamba Havalimanı'nda Mayıs Ayında 112 Bin 752 Yolcuya Hizmet Verildi - Son Dakika
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Ekonomi

Samsun Çarşamba Havalimanı'nda Mayıs Ayında 112 Bin 752 Yolcuya Hizmet Verildi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Samsun Çarşamba Havalimanı'nın 2024 yılı Mayıs ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı. Mayıs ayında Samsun-Çarşamba Havalimanı'nda iç hat yolcu trafiği 99 bin 538, dış hat yolcu trafiği 13 bin 214 olarak gerçekleşti. Toplamda 112 bin 752 yolcuya hizmet verildi. Ayrıca Mayıs ayında Samsun Çarşamba Havalimanı'na iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 968, dış hatlarda 128 olmak üzere toplamda 1096 oldu. Yük trafiği ise Mayıs ayında 968 ton olarak kaydedildi. Ocak-Mayıs döneminde ise Samsun Çarşamba Havalimanı'nda yolcu trafiği 562 bin 667, uçak trafiği 5 bin 358, yük trafiği ise 4 bin 958 ton olarak gerçekleşti.

13.06.2024 21:51
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Mayıs ayında Samsun Çarşamba Havalimanı'nda 112 bin 752 yolcuya hizmet verildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Samsun Çarşamba Havalimanı'nın 2024 yılı Mayıs ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

Buna göre; Samsun- Çarşamba Havalimanı'nda Mayıs ayında, iç hat yolcu trafiği 99 bin 538, dış hat yolcu trafiği 13 bin 214 oldu. Böylece Mayıs ayında toplam 112 bin 752 yolcuya hizmet verildi.

Ayrıca Mayıs ayında Samsun Çarşamba Havalimanı'na iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 968, dış hatlarda 128 olmak üzere toplamda 1096'a ulaştı.

Yük (kargo posta bagaj) trafiği ise Mayıs ayında toplamda 968 ton oldu. 5 aylık (Ocak-Mayıs) dönemde ise Samsun Çarşamba Havalimanı'nda yolcu trafiği 562 bin 667, uçak trafiği 5 bin 358, yük trafiği ise 4 bin 958 ton olarak gerçekleşti. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Samsun Çarşamba Havalimanı'nda Mayıs Ayında 112 Bin 752 Yolcuya Hizmet Verildi - Son Dakika

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