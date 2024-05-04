Samsun Çarşamba Ticaret Borsası ve Ayvacık Belediyesi ortak çalışmaları görüştü - Son Dakika
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Ekonomi

Samsun Çarşamba Ticaret Borsası ve Ayvacık Belediyesi ortak çalışmaları görüştü

Samsun Çarşamba Ticaret Borsası ve Ayvacık Belediyesi ortak çalışmaları görüştü

Samsun Çarşamba Ticaret Borsası Başkanı Kazım Yılmaz ve Ayvacık Belediye Başkanı Refahittin Şencan, ortak çalışmaları masaya yatırdı. İkili, sanayi ve tarım alanında yapılacak işbirliklerini görüştü.

04.05.2024 14:14  Güncelleme: 14:19
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SAMSUN (İHA) – Samsun Çarşamba Ticaret Borsası (ÇTB) Başkanı Kazım Yılmaz ve Ayvacık Belediye Başkanı Refahittin Şencan ortak yürütebilecekleri çalışmaları masaya yatırdı.

Çarşamba Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Yılmaz ve ÇTB Meclisi, Ayvacık Belediye Başkanı Refahittin Şencan'ı ziyaret etti. Yılmaz, "Çarşamba ve Ayvacık'ta yürütebileceğimiz ortak çalışmaları, sanayi alanında gerçekleşen yatırım faaliyetlerini ve bölgede gerçekleşen tarımsal çalışmaları istişare ettik. Ayvacık'ta yürütülecek çalışmalar için başarılar diliyoruz" dedi.

Ziyarette, ÇTB Meclis Başkanı Hacı Toraman, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Şevket Zeren, Yönetim Kurulu Üyesi Erol Akça, Genel Sekreter Sercan Yaşar, Meclis Üyeleri Mehmet Çalışkan, Onur Bahattin Yılmaz, İlhan Peker, Kurucu Meclis Başkanı Nurettin Öztekin ve Tescil Takip Memuru Oğuzhan Kılınç hazır bulundu. Yılmaz ile Çarşamba ve Ayvacık'ta yürütülen çalışmalara ilişkin istişarelerde bulunan Şencan, Borsa meclis üyelerine Ayvacık ile köylerinde yürütülecek çalışmaları aktardı. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Şencan, Yılmaz ve Meclisine teşekkür etti. Başkan Yılmaz Belediye Başkanı Şencan'ı tebrik ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Ziyaret anı takdiminin ardından sona erdi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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