Samsun\'da 11 yatırımcıya ait 15 sulama projesi onaylandı

Ekonomi

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, Tarım ve Orman Bakanlığına gönderdikleri, 11 yatırımcıya ait 15 adet sulama projesinin Bakanlık Nihai Değerlendirme Komisyonunca onaylanarak yatırıma alındığını söyledi.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan İbrahim Sağlam, "Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğümüz tarafından yürütülen Kırsal Kalkınma Yatırımları kapsamında, İl Müdürlüğümüz bünyesinde kurulan İl Değerlendirme Komisyonumuz tarafından incelenen ve uygun görülerek bakanlığımıza gönderilen ve 11 yatırımcımıza ait 15 adet sulama projesi Bakanlığımız Nihai Değerlendirme Komisyonunca onaylanarak yatırıma alınmıştır. Bireysel Sulama Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Kapsamında bakanlığımızca açıklanan asil liste 27- 31 Mayıs 2024 tarihleri arasında 5 (beş) iş günü süre ile müdürlüğümüz ilan panosunda ve internet sitesinde askı ilanı niteliğinde yayınlanacaktır. Bahse konu ilan, tebligat niteliğinde olup, hak sahiplerine ayrıca bir bildirim yapılmayacaktır. 19. Etap Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamında ilimizde kabul edilen ve bakanlığımızca yatırıma alınan 15 adet proje için öncelikle bakanlığımıza teşekkür ediyor ve yapılacak olan bireysel sulama yatırımlarının üreticilerimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" dedi. - SAMSUN