Samsun\'da 2025\'te 4.988 Kişi İstihdam Edildi

Samsun Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından 2025 yılı içerisinde yürütülen çalışmalar kapsamında kamu ve özel sektörde toplam 4 bin 988 kişinin istihdamı sağlandı. İşe yerleştirilenlerin 2 bin 241'i kadınlardan oluştu.

Samsun Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, 2025 yılı faaliyetleri kapsamında önemli istihdam başarısına imza attı. İş ve meslek danışmanlığı hizmetleri çerçevesinde 25 bin 31 kişiye bireysel danışmanlık hizmeti verilirken, 10 bin 710 işyeri ziyaret edildi. Bu çalışmalar sonucunda kamu ve özel sektörde toplam 4 bin 988 kişinin işe yerleştirilmesine aracılık edildi. İşe yerleştirilen kişilerin 2 bin 241'i kadınlardan, 2 bin 747'si ise erkeklerden oluştu. Sektörel dağılıma göre 2 bin 261 kişi sanayi sektöründe, 2 bin 87 kişi hizmet sektöründe, 372 kişi inşaat sektöründe, 268 kişi ise tarım sektöründe istihdam edildi. İl Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Engelli İş Koçları tarafından bin 585 engelli vatandaşa bireysel danışmanlık hizmeti verildi. Ayrıca iş kulübü liderleri ve meslek danışmanları tarafından düzenlenen 255 grup görüşmesinde 12 bin 344 kişiye ulaşılırken, bu kişilere özgeçmiş hazırlama, mülakat teknikleri ve iş arama kanalları hakkında bilgilendirme yapıldı.

2025 yılı içinde 456 eğitim kurumu ziyaret edilerek öğrencilere ve öğretmenlere yönelik farkındalık çalışmaları gerçekleştirildi. Aktif iş gücü programları kapsamında ise 220 farklı İşbaşı Eğitim Programı düzenlendi ve toplam 799 kişi bu programlardan yararlandı. Ayrıca açılan 17 Mesleki Eğitim Kursu sayesinde 300 kişiye mesleki beceri kazandırıldı.

Samsun Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından özel sektör işyerlerine yönelik olarak uygulanan programlar arasında İşbaşı Eğitim Programları, Nitelikli İşgücü Yetiştirme Programı ve Kadın İstihdamı İçin Pozitif Ayrımcılık Projesi yer alıyor. Bu programlarla işverenlere hem maddi destek sağlanıyor hem de istihdama katkı sunuluyor. - SAMSUN