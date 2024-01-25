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Samsun'da 250 gram ekmeğin fiyatı 10 TL oldu - Son Dakika
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Samsun'da 250 gram ekmeğin fiyatı 10 TL oldu

Samsun'da ekmek fiyat tarifesi güncellendi. Samsun Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği'nin talebi doğrultusunda 220 gramı 7,5 TL olan somun ekmeğin gramı 250'ye yükseltildi ve fiyatı 10 TL olarak güncellendi. Bu zamla birlikte fırıncılar nefes alacaklarını belirtti. Yeni fiyat tarifesi 27 Ocak Cumartesi gününden itibaren yürürlüğe girecek.

Samsun\'da 250 gram ekmeğin fiyatı 10 TL oldu
25.01.2024 - 15:34,
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Samsun'da 250 gram ekmeğin fiyatı 10 TL oldu.

Bir süredir gündemde olan ekmek fiyat tarifesindeki güncelleme Samsun'da yapıldı. Samsun Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği'nin (SESOB) talebi doğrultusunda Samsun'da 220 gramı 7,5 TL'den satılan somun ekmeğin gramı 250'ye yükseltildi, fiyatı da 10 TL olarak güncellendi.

Konu hakkında bilgi veren SESOB Başkanı Hacı Eyüb Güler, uzun süredir maliyetinin altında ekmek sattıklarını, un fiyatları ve girdilerin oldukça arttığını ifade ederek bu zamla birlikte fırıncıların bir nebze de olsa nefes alacaklarını söyledi.

Samsun Fırıncılar Odası Başkanı Yılmaz Yiğit de yeni fiyat tarifesinin 27 Ocak Cumartesi gününden itibaren yürürlüğe gireceğini ve o tarihten itibaren Samsun ve ilçelerinden 250 gram somun ekmeğin 10 TL'den satışa sunulacağını açıkladı.

Samsun'da ekmek fiyatları

Güncellenen fiyat tarifesi ile birlikte Samsun'da 250 gr baston ekmek 10 TL, ikili somun ekmek 20 TL, 500 gram tandır ekmek 20 TL, 250 gram pıtıl ekmek 10 TL, 1 kilo 750 gram Karadeniz ekmeği 70 TL, 220 gram sade pide 10 TL, 150 gram lavaş 10 TL ve 150 gram kıymalı pide hamuru da 10 TL'den satılacak.

Zamlı fiyat tarifesi 27 Ocak Cumartesi gününden itibaren uygulanmaya başlanacak. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Samsun'da 250 gram ekmeğin fiyatı 10 TL oldu - Son Dakika
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