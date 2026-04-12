Samsun'da 75 Binin Üzerinde İstihdam Sağlandı - Son Dakika
Samsun'da 75 Binin Üzerinde İstihdam Sağlandı

Samsun\'da 75 Binin Üzerinde İstihdam Sağlandı
12.04.2026 15:09
İŞKUR, 2023-2025 yıllarında 74 bin 931 kişiyi istihdama kazandırdı, işsizlik oranı düştü.

Samsun Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü (İŞKUR), 2023-2025 yılları arasında yürüttüğü çalışmalarla 74 bin 931 kişinin istihdama kazandırılmasına katkı sağladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı destekleri ve Samsun Valiliği koordinasyonunda faaliyetlerini sürdüren İŞKUR İl Müdürlüğü, kentte istihdamın korunması, işsizliğin azaltılması ve dezavantajlı grupların işgücü piyasasına kazandırılması amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Samsun Valiliği'nden yapılan açıklamada, İŞKUR İl Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, işveren talepleri doğrultusunda arz ve talep eşleştirmesi yapılırken, 2023-2025 yılları arasında toplam 72 bin 530 iş yeri ziyareti gerçekleştirildiği, vatandaş odaklı hizmet anlayışı çerçevesinde ise 184 bin 490 bireysel görüşme yapıldığı kaydedildi.

Yaklaşık 75 bin kişi istihdama kazandırıldı

Açıklamaya göre 3 yıllık süreçte toplam 74 bin 931 kişinin istihdama kazandırıldığı belirtilirken, kayıtlı iş gücü sayısı 120 bin 406'dan 172 bin 367'ye yükseldi. Aynı dönemde kadın kayıtlı iş gücü 58 bin 249'dan 89 bin 377'ye, genç kayıtlı iş gücü ise 23 bin 201'den 40 bin 688'e çıktı.

Engelli bireylerin istihdamına yönelik çalışmalar kapsamında bin 700 kişinin işe yerleştirilmesine aracılık edilirken, 2025 yılında bin 375 eğitim kurumu ziyareti gerçekleştirilerek meslek danışmanlığı alanında Türkiye birinciliği elde edildi. İş Kulübü faaliyetleri kapsamında ise aynı yıl Türkiye dördüncülüğü kazanıldı.

İşsizlik oranı azaldı

Aktif işgücü programları kapsamında 3 yılda toplam 2 bin 369 program uygulanırken, 24 bin 602 kişi bu programlardan faydalandı. İşgücü yetiştirme kursları, işbaşı eğitim programları, toplum yararına programlar ve işgücü uyum programları için yaklaşık 1 milyar 682 milyon TL kaynak kullanıldı. Yürütülen çalışmalar neticesinde Samsun'da 2023 yılında yüzde 9,4 olan işsizlik oranının 2025 yılında yüzde 7,6'ya gerilediği bildirildi.

Öte yandan, çocuk işçiliği ile mücadele kapsamında ilgili mevzuat çerçevesinde denetim ve rehberlik faaliyetlerinin sürdürüldüğü, kurumlar arası iş birliğiyle farkındalık artırıcı çalışmaların devam ettiği kaydedildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Samsun'da 75 Binin Üzerinde İstihdam Sağlandı - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.04.2026 15:21:48. #.0.4#
SON DAKİKA: Samsun'da 75 Binin Üzerinde İstihdam Sağlandı - Son Dakika
