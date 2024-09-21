Samsun'da Ağustos'ta 255 Karşılıksız Çek - Son Dakika
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Ekonomi

Samsun'da Ağustos'ta 255 Karşılıksız Çek

Samsun'da Ağustos'ta karşılıksız çıkan 255 çekin toplam tutarı 132 bin 890 TL olarak açıklandı.

21.09.2024 14:36
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Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi raporuna göre Samsun'da Ağustos ayında karşılıksız çıkan 255 adet çekin toplam tutarı 132 bin 890 TL olarak açıklandı.

TBB Risk Merkezi, Ağustos ayına ilişkin çek ve senetlerle ilgili raporunu yayımladı. Rapora göre Samsun'da Ağustos ayında ödenen toplam çek sayısı 9 bin 421, tutarı ise 4 milyon 127 bin 272 TL. Yılın ilk 8 ayındaki 156 bin 868 adet çekin karşılığında ise 45 milyon 234 bin 497 TL ödeme gerçekleştirildi. Ağustos ayında Samsun'da karşılıksız çıkan 255 adet çekin tutarı 132 bin 890 TL olurken, yılın ilk 8 ayında ise 2 bin 30 karşılıksız çekin toplam tutarı 814 bin 787 TL olarak açıklandı.

Risk Merkezi tarafından Samsun'da toplam 162 tekil kişinin Ocak-Ağustos döneminde çek yasağı listesine girdiğini, bu süreçte 71 kişinin de çek yasağı listesinden çıkartıldığı açıklandı.

Öte yandan Samsun'da 2024'ün ilk 7 ayında protesto edilen 2 bin 478 senedin toplam tutarı da 177 milyon 971 bin 229 TL olarak belirtildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Samsun'da Ağustos'ta 255 Karşılıksız Çek - Son Dakika

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