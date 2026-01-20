Samsun\'da arıcılara üretim seti desteği

SAMSUN (İHA) – Samsun Büyükşehir Belediyesi (SBB), Samsun İlinde Arı Ürünleri Üretiminin Yaygınlaştırılması Projesi kapsamında ana arı üretim seti ve arı sütü üretim seti dağıtım töreni düzenlenerek çiftçilere setler teslim edildi.

SBB ile Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi (DOKAP) iş birliğinde gerçekleştirilen proje kapsamında, üreticilere ana arı üretim seti ve arı sütü üretim seti teslim edildi. Kırsal kalkınmayı desteklemek, arıcılık faaliyetlerinde katma değeri yüksek ürünlerin üretimini artırmak ve üretici gelirlerini yükseltmek amacıyla yürütülen proje kapsamında 100 üreticiye ana arı üretim seti ve arı sütü üretim seti dağıtımı gerçekleştirildi. Dağıtılan bu setlerin; ana arı kalitesinin artırılmasına, koloni verimliliğinin yükseltilmesine ve arı sütü üretiminin yaygınlaştırılmasına önemli katkılar sunması hedefleniyor.

Törene; DOKAP Başkanı Hakan Gültekin, İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Necmi Çamaş, Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Mehmet Yıldız, Samsun İli Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Rasim Kaplan ve arı yetiştiricileri katıldı. - SAMSUN