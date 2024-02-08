Samsun\'da Avcılık ve Yetiştiricilik Kontrolünde 54 İşletmeye Para Cezası

Ekonomi

Samsun'da 2023 yılında Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından avcılık-yetiştiricilik kontrol ve denetimlerinde kriterlere uymayan 54 işletmeye toplam 464 bin 422 TL para cezası uygulandı.

Samsun'da 5 adet balıkçı barınağı ve bu barınaklarda 629 adet balıkçı gemisi bulunuyor. Gemilerden 124'ü ile tatlı sularda, 505 tanesi ile de denizlerde avcılık faaliyetleri sürdürülüyor. 2023 yılında 58,7 ton denizlerde, 210 ton da iç sularda olmak üzere toplam 58,9 tonluk avcılık yapıldı. Aynı zamanda denizlerde bulunan kafeslerde 7 bin 926 ton, iç sularda ise 5 bin 343 ton balık yetiştirildi. Avcılık ve yetiştirme ile birlikte 2023'te Samsun sularında toplam 72 bin 238 ton balık avlandı.

2023 yılı genelinde Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Samsun'da avcılık ve yetiştiricilik kontrol ile denetimleri kapsamında denizlerde 284, iç sularda 372, karaya çıkış noktalarında 787, soğuk hava depolarında 5, balık hallerinde 93, perakende satış yerlerinde bin 77, işletme tesislerinde 97 ve yetiştirme tesislerinde 96 olmak üzere 2 bin 811 denetim gerçekleştirildi. Denetimler çerçevesinde gerekli kriterleri yerine getirmeyen 54 işletmeye toplamda 464 bin 422 TL para cezası uygulandı.

Balıklandırma faaliyetleri çerçevesinde ise 2023 yılında 3 milyon 200 bin adet canlı balık iç su ve denize bırakıldı. Bu faaliyetler kapsamında 2023'te 5 bin adet mersin balığı da doğaya bırakıldı. - SAMSUN