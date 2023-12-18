 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Samsun'da Avrupa Birliği'ne süt ihraç edilebilecek işletme sayısı 6'ya yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi

Samsun'da Avrupa Birliği'ne süt ihraç edilebilecek işletme sayısı 6'ya yükseldi

Samsun'da, Avrupa Birliği ülkelerine süt ihraç edebilecek kriterlere uygun olan ari işletme sayısı 6'ya yükseldi. Samsun Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Sağlam, Çarşamba ilçesinde bulunan bir işletmeye ari işletme sertifikasını teslim etti. Sağlam, il genelinde hastalıktan ari işletme sayısının artması gerektiğini belirtti ve bu işletmelerin desteklenmesi projesinin önemine vurgu yaptı.

Samsun\'da Avrupa Birliği\'ne süt ihraç edilebilecek işletme sayısı 6\'ya yükseldi
18.12.2023 - 13:50,
Abone Ol

Samsun'da Avrupa Birliği ülkelerine süt ihraç edilebilecek kriterlere uygun işletme sayısı 6'ya yükseldi.

Ari İşletme: Tarım ve Orman Bakanlığınca yayınlanmış; hayvan sağlığı ve hijyen kurallarını yerine getirmiş, il/ilçe müdürlükleri personeli tarafından belirli periyotlarda denetlemeye tabi tutulan özel işletmelere verilen isim. Ari işletme sütü, kalite ve hijyeni sebebiyle Avrupa Birliği ülkelerine süt ihraç edilebilir olduğu için yurt içinde güvenle tüketilebiliyor.

Daha önce Bafra, Atakum ve Çarşamba ilçelerinde bulunan 5 adet işletme 'ari işletme sertifikası' almıştı. Çarşamba ilçesi Çınarlık Mahallesi'nde hayvancılık faaliyetinde bulunan 750 baş kapasiteli işletme de sertifika almaya hak kazanmasıyla Samsun'da ari işletme sertifikası verilen işletme sayısı 6 oldu. Hastalıktan ari işletmeler için sağlık sertifikasını Samsun Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Sağlam, Çarşamba Çınarlık Mahallesi'nde bulunan işletmeye yaptığı ziyaret esnasında işletme sorumlusu Enver Zor'a teslim etti.

"İlimiz için hastalıktan ari işletme sayısının daha da artmasını temenni ediyoruz"

Samsun'da hastalıktan ari işletme sayısının daha da artması gerektiğini ifade eden İbrahim Sağlam, "Amacımız ilimizde süt hayvancılığı yapan tüm işletmelerimizi ari işletme statüsüne almaktır. Bakanlığımız tarafından, ülkemizde görülen sığır tüberkülozu ve sığır brucellozu hastalıkları ile etkin mücadele edilebilmesi, sürdürülebilir hayvancılığın sağlanması ve halk sağlığının korunması amacıyla 'Hastalıktan Ari İşletmelerin Desteklenmesi Projesi' uygulanmaktadır. Proje hayvan sağlığı yanında, kaliteli ve sağlıklı süt üretilmesi ile ülkemiz süt sektörünün Avrupa Birliğine süt ve süt ürünleri ihracatı yapabilmesinin temelini teşkil etmektedir. Tarımsal Desteklemelere İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı ve Hayvancılık Desteklemeleri Hakkında Uygulama Esasları Tebliği gereğince ari işletme sertifikası alan süt sığırı işletmelerinde bulunan tüm sığırlar için 2023 yılında hayvan başına bin 200 TL destekleme ödemesi ve ilave olarak onaylı süt çiftliklerine ise, hayvan başına 200 TL destekleme ödemesi yapılmaktadır. İşletme sahibine hayırlı olsun diyor, ilimiz için hastalıktan ari işletme sayısının daha da artmasını temenni ediyoruz" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Avrupa Birliği, Çarşamba, Samsun, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Samsun'da Avrupa Birliği'ne süt ihraç edilebilecek işletme sayısı 6'ya yükseldi - Son Dakika


13:46
Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci kez toplandı! İşte masadaki zam oranları Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci kez toplandı! İşte masadaki zam oranları
13:14
ÖTV zammı yolda! En ucuz sigara 51,5 TL olacak ÖTV zammı yolda! En ucuz sigara 51,5 TL olacak
12:55
Hakkarigücü forması giyen kadın futbolcu Altın Top ödülünü kazandı Hakkarigücü forması giyen kadın futbolcu Altın Top ödülünü kazandı
12:33
Halil Umut Meler görev aldı mı? Süper Lig'in 17. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu Halil Umut Meler görev aldı mı? Süper Lig'in 17. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu
12:31
Dün geceki sarsıntı büyük İstanbul depremini tetikler mi? Kandilli'den açıklama var Dün geceki sarsıntı büyük İstanbul depremini tetikler mi? Kandilli'den açıklama var
12:08
Ahmet Kural, Murat Cemcir'le küslüğüyle ilgili konuştu: Birbirimize kırgınız Ahmet Kural, Murat Cemcir'le küslüğüyle ilgili konuştu: Birbirimize kırgınız
12:05
Madonna Brooklyn'de verdiğ konser sırasında üstsüz dansçıyı dudağından öptü Madonna Brooklyn'de verdiğ konser sırasında üstsüz dansçıyı dudağından öptü
11:40
Başıboş köpeklerin son kurbanı flamingolar oldu Başıboş köpeklerin son kurbanı flamingolar oldu

Son Dakika
13:46 Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci kez toplandı! İşte masadaki zam oranları
13:14 ÖTV zammı yolda! En ucuz sigara 51,5 TL olacak
12:55 Hakkarigücü forması giyen kadın futbolcu Altın Top ödülünü kazandı
12:33 Halil Umut Meler görev aldı mı? Süper Lig'in 17. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu
12:31 Dün geceki sarsıntı büyük İstanbul depremini tetikler mi? Kandilli'den açıklama var
12:08 Ahmet Kural, Murat Cemcir'le küslüğüyle ilgili konuştu: Birbirimize kırgınız
12:05 Madonna Brooklyn'de verdiğ konser sırasında üstsüz dansçıyı dudağından öptü
11:40 Başıboş köpeklerin son kurbanı flamingolar oldu
11:31 İran'da akaryakıt istasyonlarına siber saldırı
11:26 Altının gramı 1.890 liradan işlem görüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2023 14:17:09. #1.11#
SON DAKİKA: Samsun'da Avrupa Birliği'ne süt ihraç edilebilecek işletme sayısı 6'ya yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement