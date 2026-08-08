Samsun\'da Balık Av Sezonu Hazırlıkları

Samsun'da 1 Eylül'de başlayacak balık av sezonu öncesinde balıkçılar, teknelerinin bakımını yapıp ağlarını onarıyor. Karadeniz'de palamudun bu sezon için iyi işaretler vermesi balıkçıların yeni sezon öncesi umutlarını artırıyor.

Karadeniz'de 15 Nisan'da başlayan balık avı yasağının 1 Eylül'de sona erecek olması nedeniyle Samsun'daki balıkçılar, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Teknelerini limana çeken balıkçılar, motor ve ekipman bakımlarını yaparken, yıpranan ve yırtılan ağlarını da onarıyor. Samsun Deniz Ürünleri Avcıları Üretici Birliği Başkanı Cemal Malkoç, yeni sezon hazırlıklarına yaklaşık 4 ay önce başladıklarını söyledi. Teknelerin boyandığını, ekipman eksiklerinin giderildiğini, motor bakımlarının yapıldığını ve ağların son rötuşlarının tamamlandığını belirten Malkoç, yeni sezonda verimli ve sağlıklı bir avcılık yapmak için çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.

"Bu sene halk palamut yiyecek"

Palamudun şimdiden iyi işaretler verdiğini dile getiren Malkoç, "1 Eylül'de başlayacak olan balık sezonuna 4 aydır hazırlanıyoruz. Boya, gemilerin ekipman eksikleri, motor bakımları ve ağların son rötuşlarını yapıyoruz. Verimli ve sağlıklı bir avcılık yapmak için elimizden ne geliyorsa onlara çabalıyoruz. Palamut şimdiden işaretlerini iyi verdi. Geçen öyle bir şey olmamıştı. Geçen yıla özgü Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü palamut avcılığını 15 Ağustos'a almıştı. Geçen sene palamut olmayınca vatandaş bu balıktan faydalanamamıştı. Bu sene palamut sezonuyla halk bol miktarda palamut yiyecek. Şu ana kadar işaretler o hususta iyi görünüyor. En azından Karadeniz'in Anadolu tarafından İğneada'dan Hopa'ya zaman zamanda Bulgaristan'daki balıkçı arkadaşlarımızın paylaşımlarından Karadeniz'de bol miktarda palamudun olduğunu yine liman içerisinde de gelecek vaat eden lüfer yavrularının görünmesi iyi bir işarettir" dedi.

"3 aydır ağların bakımı ile uğraşıyoruz"

Balıkçı Mustafa Malkoç ise sezon hazırlıklarının sürdüğünü belirterek, "Sezona en iyi şekilde hazırlanmaya çalışıyoruz. Tam yol ileri. 3 aydır ağların bakımı ile uğraşıyoruz. Yırtıkları tamir ediyoruz. Son rötuşları yapıyoruz" diye konuştu.

Balıkçılar, hazırlıklarını tamamlayarak 1 Eylül'de başlayacak yeni av sezonunda denize açılmayı bekliyor.