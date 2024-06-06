Samsun'da Bireysel Sulama Hibe Destekleri İçin Sözleşmeler İmzalandı

Ekonomi

Samsun'da, Bireysel Sulama Hibe Destekleri kapsamında İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile yatırımcılar arasında hibe sözleşmesi imzalandı.

Tarım ve Orman Bakanlığınca yayımlanan ve İl Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğünce yürütülen Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Bireysel Sulama Sistemleri Desteklemeleri Yüzde 50 Hibe Projeleri için başvuru yapan 11 yatırımcının projelerinin tamamı Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından onaylandı ve bütçeleri kabul edildi. Bireysel Sulama Projesi onaylanan 11 yatırımcıya ait 10 adet yağmurlama sistemi, 3 adet damla sulama sistemi, 1 adet güneş enerji sulama sistemi ve 1 adet yüzey altı damla sulama sistemi olmak üzere toplam 15 proje için İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile yatırımcılar arasında hibe sözleşmesi imzalandı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, "Ülkemizde mevcut 112 milyar metreküp kullanılabilir su kaynağı bulunmakta olup; bu miktarın yüzde 73'ü (32 milyar metreküp) sulamada, yüzde 16'sı (7 milyar metreküp) içme ve kullanmada, yüzde 11'i (5 milyar metreküp) sanayide kullanılıyor. Kullanılabilir suyun yaklaşık 4 te 3 tarımda kullanıldığından tarımda su kayıplarının en aza indirilmesi için basınçlı sulama sistemlerinin ülkemiz için ne denli önemli olduğu aşikardır. Sulamada amaç, bitkinin vejetasyon döneminde ihtiyacı olan suyun, zaman, miktar olarak en uygun sistem ile bitki kök bölgesine ulaştırmak olduğunu, bitkinin ihtiyacından daha az su verilmesi verim kayıplarına yol açarken, gereğinden fazla su da arazi bozulumu ve bitki hastalıklarına yol açacağını belirtmiştir. Ülkemizde 2019 DSİ verilerine göre basınçlı sistemlerle sulanan alan oranı yüzde 38,4'tür. Bakanlığımız basınçlı bireysel sulama sistemlerinin üreticiler tarafından kullanımının yaygınlaştırılarak; daha kaliteli ve pazar isteklerine uygun üretim yapılmasını sağlamak, kırsal alanda üreticilerin gelir düzeyinin yükseltilmesi için bireysel sulama sistemlerinin desteklenmesi için basınçlı sulama sistemlerine hibe desteği sağlamakta olup; Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğümüz tarafından yürütülen Kırsal Kalkınma Yatırımları kapsamında, İl Müdürlüğümüz bünyesinde kurulan İl Değerlendirme Komisyonumuz tarafından incelenerek uygun görülen 11 yatırımcıya ait 10 adet yağmurlama sistemi, 3 adet damla sulama sistemi, 1 adet güneş enerjili sulama sistemi ve 1 adet yüzey altı damla sulama sistemi olmak üzere toplam 15 proje bakanlığımızca onaylanmış tüm projelerin bütçesi kabul edilmiştir. Yağmurlama sulama sistemi, damla sulama sistemi, yüzey altı damla sulama sistemi için 18 Temmuz 2024 tarihine kadar (45 gün içerisinde), güneş enerjili sulama sistemi için ise 02 Ağustos 2024 tarihine kadar (60 gün içerisinde), yatırımcılar tarafından başvuru dosyasında yer alan projeye uygun malzemeler tedarikçiden alımı yapılarak tarlada montajı gerçekleştirilmesi gerekmektedir" dedi. - SAMSUN