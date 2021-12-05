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Samsun'un yeni meyvesi: Aronya - Son Dakika

Samsun'un yeni meyvesi: Aronya

05.12.2021 16:29
Samsun'un yeni meyvesi: Aronya

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Kırsal Gelir Kaynaklarının Artırılması Projesi kapsamında çiftçilere 15 dekar alanda dikimi yapılmak üzere 4 bin 500 adet aronya fidanı dağıttı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Kırsal Gelir Kaynaklarının Artırılması Projesi kapsamında çiftçilere 15 dekar alanda dikimi yapılmak üzere 4 bin 500 adet aronya fidanı dağıttı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, tarımsal kalkınmayı yerel kalkınmanın vazgeçilmez bir unsuru olarak gördüklerinin altını çizdi.

Büyükşehir Belediyesi kırsal kalkınmanın sağlanması hedefiyle fide ve fidan temininden kaliteli üretimin sağlanmasına, ekipman desteğinden ürünlerin satış ve pazarlamasına kadar her alanda aktif rol oynuyor. Bu kapsamda çalışmalarını yürüten Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı, bu kez de antioksidan seviyesi oldukça yüksek olan aronya meyve üretimini teşvik etmek için harekete geçti. Çarşamba, 19 Mayıs ve Bafra ilçelerinde olmak üzere 9 üreticiye 4 bin 500 adet aronya fidanı dağıtıldı. Bugüne kadar 974 bin 900 fidan desteği veren Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, sene sonuna kadar bin 840 fidanı daha çiftçiyle buluşturacak.

Kırsal Gelir Kaynaklarının Artırılması Projesi kapsamında verilen desteklerin önemini vurgulayan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, tarımsal kalkınmayı yerel kalkınmanın vazgeçilmez bir unsuru olarak gördüklerinin altını çizdi. Başkan Demir, "Büyükşehir Belediyesi olarak verilebilecek tüm destekleri veriyoruz. Biz çalışıp gayret edeceğiz. Çocuklarımıza daha güzel Samsun, ekonomik anlamda daha müreffeh bir ülke bırakmak için vazifemizi yapacağız. 2.5 yılda 5 bin 164 çiftçimize 8 milyon 900 bin liralık destek verdik. Daha da artıracağız. Her zaman 'tarım' diyoruz, 'üretim' diyoruz, 'hayvancılık' diyoruz, girişimcilik ruhuna vurgu yapıyoruz. Tarım ve hayvancılık alanında vatandaşlarımıza destek olmaya devam edeceğiz. Çünkü tarım bir ülkenin var olması için mutlaka yaşaması, yaşatılması gereken sektör. Bunu da en güzel pandemi döneminde anladık. Toprağınızda üretim olmazsa diğer hiçbir şeyin anlamı olmuyor" dedi.

Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Dr. Ali Korkmaz ise şunları söyledi: "Aronya meyvesi ülkemiz ve Samsun'umuz açısından yeni bir ürün. Katma değeri ve antioksidan değeri çok yüksek olan özel bir bitki. İnsan sağlığı açısından da değerli olan aronya yetiştiriciliği bölgemizde farkındalık oluşturacak. Bunu ülkemizde özellikle Samsun'da hızlı bir şekilde yetiştirip çoğaltmak istiyoruz. Bu nedenle Büyükşehir Belediyemiz tarafından verilen aronya fidanı desteği üreticilerin birim alandan daha fazla miktarda ürün alarak ekonomik gelirlerine katkı sağlayacak." - SAMSUN

Samsun'un yeni meyvesi: Aronya
Samsun'un yeni meyvesi: Aronya
Samsun'un yeni meyvesi: Aronya
Samsun'un yeni meyvesi: Aronya
Samsun'un yeni meyvesi: Aronya

Çarşamba, Samsun, Bafra, Mayıs, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Samsun'un yeni meyvesi: Aronya - Son Dakika Ekonomi


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