Samsun\'da fındık hasadında file sistemi yaygınlaşıyor, maliyeti 5 bin liraya düşürüyor

Fındık hasadında kullanılan file sistemi, işçilik maliyetlerini yüzde 70'e varan oranda düşürürken ürün kalitesinin ve randımanın korunmasına da katkı sağlıyor.

Fındık üretiminde işçilik maliyetlerini düşüren ve ürün kalitesini artıran hasat filesi kullanımı Karadeniz Bölgesi'nde giderek yaygınlaşıyor. Sistemi yerinde inceleyen Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz'a, Çarşamba Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam, Çarşamba İlçe Tarım ve Orman Müdürü İsmail Yıldız, Çarşamba Ziraat Odası Başkanı Muammer Aydemir, AK Parti Çarşamba İlçe Başkanı Hüseyin Güneş ile il ve ilçe tarım müdürlüklerinin teknik personelleri eşlik etti.

20-25 bin liralık maliyeti 5 bin liraya düşürdü

Tatarlı Mahallesi'nde fındık üretimi yapan Orhan Karacaer, file yönteminin hem işçilik hem de maliyet açısından önemli avantaj sağladığını söyledi. Karacaer, "Tatarlı Mahallesi'nde fındık üreticiliği yapıyoruz. 3 dönümlük arazimizde kullandığımız 4 top örtü sayesinde hasat sürecini 4 kişiyle rahatlıkla yapabiliyoruz. Ağustos ayının 10-15'i gibi fileleri serip, eylül ayının başında veya en geç 15'ine kadar topluyoruz. Normalde fındığı daldan ya da yerden toplamak 20-25 bin lira civarında maliyet çıkarırken, file yöntemiyle bu masrafı 5 bin lira seviyesine kadar düşürebiliyoruz. Bu yöntem işçilik ve maliyet açısından ciddi kolaylık sağlıyor. Normal şartlarda 5-6 kişiyle 1 saatte topladığımız bir sırayı, file sayesinde 3 kişiyle 10-15 dakikada tamamlayabiliyoruz. Arazinin tamamında fileleri sermek 3 gün, toplamak da 3 gün sürüyor. Hasat sonunda file üzerinde biriken fındıkları traktöre boşaltarak işimizi hızlı şekilde tamamlıyoruz" dedi.

Yılmaz: "Maliyeti düşüren üretici baştan kazanıyor"

Hasat filesinin üreticiye sağladığı katkılara dikkat çeken İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, yöntemin işçilik maliyetlerini önemli ölçüde azalttığını belirtti. Yılmaz, "Fındık bahçelerinde hasat filesi her geçen gün yaygınlaşıyor. File kullanımının tercih edilmesindeki en büyük etkenlerden biri işçilik maliyetidir. File kullanımı sayesinde işçilik maliyetlerinde yüzde 70'e varan tasarruf sağlanıyor. Yapılan her işte maliyet ne kadar düşerse karlılık da o kadar artar. Üreticimiz maliyeti düşürerek daha baştan kazanıyor. Sonrasında doğru bakım ve beslemeyle verimi, ürün miktarını ve kaliteyi artırarak kazancını daha da yükseltiyor" diye konuştu.

Randıman kaybının önüne geçiliyor

Fileli hasadın ürün kalitesi ve gelecek yılın rekoltesi açısından da önemli avantajlar sunduğunu ifade eden Yılmaz, şunları söyledi:

"File yöntemi sadece maliyeti düşürmekle kalmıyor, ürün kalitesi ve randıman üzerinde de önemli katkılar sağlıyor. Yerden toplanan fındık toprakla temas ettiği için kalite kaybı yaşanabiliyor. Dalından toplayan üreticiler ise işçi tedarikine bağlı olarak fındığı erken toplamak zorunda kalabiliyor. File üzerine dökülen fındık ise tam zamanında hasat edildiği için randıman kaybı yaşanmıyor. Ayrıca işçilerin daldan silkeleyerek veya çekerek fındık toplaması sırasında çotanaklar kopabiliyor. Bu durum, ağacın gelecek yıl vereceği ürün gözlerine zarar verebiliyor. File yöntemi ise ağacın zarar görmesini önleyerek rekolte kaybının da önüne geçiyor."

Bakanlıktan file sistemine yüzde 70'e varan hibe desteği

Devlet desteğiyle fileli hasadın daha geniş kitlelere ulaştığını belirten Yılmaz, üreticilere yüzde 70'e varan hibe desteği sağlandığını açıkladı. Yılmaz, "Bakanlığımızın fındık hasat filesi almak isteyen üreticilerimize yüzde 70'e varan hibe desteği bulunuyor. Üreticilerimiz başvuru yaparak bu destekten yararlanabilir ve daha düşük maliyetle file temin edebilir. Şu ana kadar yaklaşık 200 üreticimiz bu destekten faydalandı. Yeni teslimatlarla birlikte bu sayının 300'e yaklaşmasını bekliyoruz. Bakanlık desteğinin yanı sıra kendi imkanlarıyla file alan çok sayıda üreticimiz de var. Önümüzdeki süreçte bu sayının daha da artacağını öngörüyoruz. Maliyetleri düşüren bu yöntemi yaygınlaştırmak amacıyla il genelindeki çalışmalarımızı sürdürüyoruz" şeklinde konuştu.

Açıklamaların ardından Çarşamba Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam, İl Müdürü Kemal Yılmaz ve beraberindekiler fileli fındık hasadına katıldı.