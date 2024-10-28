Samsun\'da \'Geleceğe Yön Veren Kadınlar\' Programı

Ekonomi

"Geleceğe Yön Veren Kadınlar" programı 5 Kasım Salı günü Samsun'da gerçekleştirilecek.

Samsun'da kadın girişimciliğinin desteklenmesi ve kadın istihdamının artırılması amacıyla; Samsun Ticaret ve Sanayi Odası(TSO), TOBB Samsun Kadın Girişimciler Kurulu ve Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı(OKA) iş birliğiyle, 5 Kasım 2024 tarihinde başarılı rol model kadın girişimcilerin konuşmacı olarak katılacağı "Geleceğe Yön Veren Kadınlar" isimli bir program düzenlenecek. Program ile kadın girişimciliğini teşvik etmek ve kadınlara ilham verilmesi amacıyla; ülke çapında başarılı kadın girişimcilerin başarı hikayelerinin ve tecrübelerinin paylaşılması hedeflendi.

TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Nurten Öztürk'ün de katılacağı "Geleceğe Yön Veren Kadınlar" programında Tasarımcı Dilek Hanif, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkan Yardımcısı Fatma Aydoğdu, Teknolojide Kadın Derneği Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı Zehra Öney ve iş kadını Banu Dedeman iş hayatında kadının önemi ve kendi başarı hikayelerini paylaşacak.

"Geleceğe Yön Veren Kadınlar" program 5 Kasım Salı günü saat 13.30'da Samsun TSO Konferans Salonu'nda başlayacak. - SAMSUN