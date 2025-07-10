Samsun'da Gülsan Sanayi Sitesi İçin Büyük Dönüşüm Projesi Başlıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Samsun'da Gülsan Sanayi Sitesi İçin Büyük Dönüşüm Projesi Başlıyor

Samsun\'da Gülsan Sanayi Sitesi İçin Büyük Dönüşüm Projesi Başlıyor
10.07.2025 15:50  Güncelleme: 15:52
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Samsun Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'nin en büyük sanayi dönüşüm projelerinden birine imza atarak Gülsan Sanayi Sitesi'nin dönüşümüne başlıyor. Başkan Halit Doğan, şehrin ekonomik gücünü artıracak projeyle yeni ticaret alanları ve sosyal yapılar oluşturulacağını açıkladı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'nin en büyük sanayi dönüşüm projelerinden birine imza atarak Gülsan Sanayi Sitesi'nin kentsel dönüşümüne başlıyor. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, "Gülsan Sanayi Sitesinde gerçekleşecek dönüşüm ile şehrimiz bambaşka bir çehreye bürünecek" dedi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Gülsan Sanayi Sitesi esnafını Toybelen Sanayi Sitesi'ne taşıyarak daha modern bir iş ortamı sundu. Bu taşınmanın ardından, Gülsan'da yepyeni bir dönüşüm süreci resmen başlatıldı. Türkiye'nin en büyük sanayi dönüşüm projelerinden biri olacak bu çalışma, ilk olarak 30 hektarlık bir alanda uygulanacak. Projeyle, daha planlı, estetik ve işlevsel bir ticaret alanı oluşturularak şehrin ekonomik gücünün artırılması ve bölgenin en önemli ticaret merkezi haline gelmesi hedefleniyor. Gülsan Sanayi dönüşüm projesi kapsamında; ticari, ofis ve konut blokları, belediye hizmet binası ve cami inşa edilecek.

"Samsun'u bölgenin en güçlü şehirlerinden biri yapacağız"

Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, projenin detaylarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Doğan, "Gülsan Sanayi Sitesinde, Türkiye'nin en büyük sanayi dönüşüm projelerinden birini hayata geçiriyoruz. Toybelen Sanayi Sitesinde hak sahiplerine teslim sürecini tamamladık, yapı kullanım iznini verdik, kısa süre içinde taşınmalar başlayacak. Gülsan'da 80 hektarlık alanda, ilk etapta 30 hektarlık bölümü dönüştüreceğiz. Kamulaştırması tamamlanan vatandaşlarımıza geri dönüş hakkı tanıyarak, 3 aylık süreçte birçok hemşehrimizin sürece katılmasını sağladık" dedi.

Başkan Doğan, Gülsan için "Muhteşem bir dönüşümün hazırlığını yapıyoruz" ifadelerini kullanarak, "Modern iş yerleri, sosyal alanlar ve çevreci tasarımlarla Samsun'umuzu bölgenin en güçlü şehirlerinden biri yapacağız. Samsun'un geleceği için yapılan her adımın önemli olduğuna inanıyor, bu anlayışla çalışmalarımıza yön veriyoruz. Gülsan Sanayi Sitesinde gerçekleşecek dönüşüm ile şehrimiz bambaşka bir çehreye bürünecek" şeklinde konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

samsun, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Samsun'da Gülsan Sanayi Sitesi İçin Büyük Dönüşüm Projesi Başlıyor - Son Dakika

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