Samsun\'da Kafe ve Restoranların İşgal Sınırı Belirlendi

Ekonomi

Samsun'un İlkadım Belediyesi ekipleri tarafından, ilçede faaliyet gösteren kafe ve restoranların 110 santimetre olarak belirlenen işgal sınır çizgisi, boya ile belirginleştirildi.

İlkadım'da yayaların kaldırımları ve sokakları daha güvenli ve konforlu bir şekilde kullanabilmeleri için belirlenen işgal sınır çizgisi, 110 santimetre olarak belirlendi. İşgal sınır çizgisi, İlkadım Belediyesi ekipleri tarafından sarı boya ile belirginleştirildi. İlkadım Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, program dahilinde işgal sınır çizgisi denetimi gerçekleştirecek.

İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, vatandaşların güven ve konforunun ön planda tutulduğunu belirterek, "Vatandaşlarımızın güvenli ve konforlu ulaşımı için, esnaflarımızdan bu çizgiyi ihlal etmemelerini rica ediyorum. Bundan sonraki süreçte de kafe ve restoranlara yönelik işgal sınır çizgisi denetimlerimize devam edeceğiz. Hemşehrilerimizin konforunu ve güvenini daima ön planda tutuyor, her anlarında yanlarında olabilmek için gayret gösteriyoruz" dedi. - SAMSUN