Samsun'da Kalkınma Ajansları Çalıştayı Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Samsun'da Kalkınma Ajansları Çalıştayı Düzenlendi

Samsun\'da Kalkınma Ajansları Çalıştayı Düzenlendi
21.08.2025 13:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KAGM koordinasyonunda yapılan çalıştayda, kalkınma ajanslarının geleceği ve stratejileri tartışıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü (KAGM) koordinasyonunda, kalkınma ajanslarının geleceğe yönelik vizyonunu belirlemek amacıyla başlatılan "Ufuk 2040: Kalkınma Ajansları Gelecek Vizyonu Çalıştayları" kapsamında Samsun'da Bölge Paydaşları Çalıştayı gerçekleştirildi.

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) koordinasyonu ve ev sahipliğinde düzenlenen Bölge Paydaşları Çalıştayı'nda; Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat'tan kamu kurumları, yerel yönetimler, üniversiteler, meslek kuruluşları, kooperatifler, özel sektör ve sivil toplum temsilcileri bir araya geldi. Çalıştay, OKA Genel Sekreteri Mehlika Dicle'nin açılış konuşması ile başladı. Ardından Koordinasyon, İş Geliştirme ve Tanıtım Birim Başkanı Emre Arslanbay, çalıştay yöntemi hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

Kalkınma ajanslarının geçmişi

Geçmiş, bugün ve gelecek perspektifinde üç ayrı oturumda yapılandırılan çalıştayın ilk oturumunda, OKA'nın bugüne kadar bölgesel kalkınmaya sağladığı katkılar ele alındı. OKA'nın 2009'dan bu yana yürüttüğü projeler, bölge ekonomisine ve toplumsal kalkınmaya kazandırdıkları değerlendirildi. Katılımcılar, ajansın güçlü yanlarını ve daha fazla geliştirilmesi gereken alanları tartışarak, geçmiş deneyimlerden öğrenilen dersleri ortaya koydu.

Kalkınma ajanslarının bugünü

İkinci oturumda, ajansın mevcut çalışma gündemi ve yürütülen projeler masaya yatırıldı. Özellikle bölgenin öncelikli sektörlerinde yapılan yatırımlar tartışıldı. Ayrıca, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda uygulamaya alınan Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı hakkında görüş alışverişi yapıldı. Katılımcılar, bu programın bölgenin üretim, istihdam ve ihracat kapasitesine sağlayacağı katkıları değerlendirdi.

Kalkınma ajanslarının geleceği

Son oturumda, Orta Karadeniz'in geleceğine yön verecek stratejik konular ele alındı. Bölgenin önümüzdeki 15 yılda odaklanması gereken stratejik konular tartışıldı. Katılımcılar, geleceğe dönük fırsatları ve riskleri değerlendirerek, 2040 Stratejik Eylem Planı ve Yerel Kalkınma Hamlesi vizyonu çerçevesinde somut öneriler geliştirdi.

Gün boyu süren oturumlarda dört masada gerçekleştirilen tartışmalar sonucunda ortaya çıkan öneriler, çalıştayı sonuç raporunda derlenecek. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Yerel Yönetim, Sivil Toplum, Teknoloji, Politika, Ekonomi, samsun, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Samsun'da Kalkınma Ajansları Çalıştayı Düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye, 20 ürünün Türkiye’den ithalatını süresiz yasakladı Suriye, 20 ürünün Türkiye'den ithalatını süresiz yasakladı
Evinin önüne TIR park eden damadını tüfekle vurarak öldürdü Evinin önüne TIR park eden damadını tüfekle vurarak öldürdü
İETT otobüsünde ortalık karıştı, yolcu şoföre biber gazı sıktı İETT otobüsünde ortalık karıştı, yolcu şoföre biber gazı sıktı
Otopark ücreti kavgası kanlı bitti O anlar kamerada Otopark ücreti kavgası kanlı bitti! O anlar kamerada
Avukat Cem Duman, Ümitcan Uygun’un da avukatlığını yapmış Avukat Cem Duman, Ümitcan Uygun'un da avukatlığını yapmış
Fidan öğretmen artık cesur kıyafetleriyle ders anlatamayacak Fidan öğretmen artık cesur kıyafetleriyle ders anlatamayacak
Serinlemek için göle giren 6 yaşındaki çocuk, hayatını kaybetti Serinlemek için göle giren 6 yaşındaki çocuk, hayatını kaybetti
Kayseri’de feci kaza: 2 ölü, 6 yaralı Kayseri'de feci kaza: 2 ölü, 6 yaralı
İsrail, Filistin topraklarındaki işgalini genişletiyor İsrail, Filistin topraklarındaki işgalini genişletiyor
Galatasaray’ın yıldızı ülkeden gitti İşte yeni takımı Galatasaray'ın yıldızı ülkeden gitti! İşte yeni takımı
Maliye’den sahte belgeye sıkı takip: Cezası 3 katına çıkıyor Maliye'den sahte belgeye sıkı takip: Cezası 3 katına çıkıyor

13:26
Türkiye, İsrail bağlantılı gemi trafiğini kısıtladı
Türkiye, İsrail bağlantılı gemi trafiğini kısıtladı
13:03
Türk askeri Ukrayna’ya mı gidecek MSB’den iddialara yanıt
Türk askeri Ukrayna'ya mı gidecek? MSB'den iddialara yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.08.2025 13:55:19. #7.12#
SON DAKİKA: Samsun'da Kalkınma Ajansları Çalıştayı Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.